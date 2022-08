Novi VW golf pod vprašajem? Odločitev v 12 mesecih.

Osma generacija golfa in električni ID.3. Foto: Gašper Pirman Pri Volkswagnu so predlani sicer že napovedali novi generaciji tako za golfa kot passata, tiguana in T-roca, a vsaj pri tradicionalno najbolj priljubljenem avtomobilu v Evropi so bile te napovedi morda še preuranjene. Kot je novi predsednik Volkswagna Thomas Schäfer povedal v intervjuju za nemški Welt, odločitve o razvoju nove generacije golfa še niso sprejeli. To naj bi se zgodilo šele v naslednjih 12 mesecih.

Razlog za pomisleke leži v visokih stroških, ki bodo potrebni za razvoj motorjev po standardu Euro7. Po napovedih Schäferja se bodo avtomobili podražili od tri do pet tisoč evrov, kar bo najbolj prizadelo prav manjše in cenovno bolj občutljive avtomobile. Vse to pod resen vprašaj postavlja tudi model polo.

Deveti golf okrog leta 2027?

Volkswagen bo sicer poskrbel za prenovo obstoječe osme generacije golfa. Deveto generacijo, če jo bodo torej res izdelali, lahko pričakujemo okrog leta 2027. Glede na življenjski cikel posamezne generacije, ki traja osem ali devet let, bi konec devetega golfa sovpadal z napovedanim koncem prodaje klasičnih avtomobilov v Evropi z letom 2035.