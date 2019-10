Novi VW golf, Joachim Löw in najhitrejše parkirišče na svetu #foto

Uradno najhitrejše samodejno parkirišče na svetu. Dva spiralna stolpa Volkswagnovega Autostadta v Wolfsburgu. Oba stolpa sta visoka 60 metrov, v njiju pa so spiralno razstavljeni novi volkswagni in zdaj tudi seati. Stolpa sta s tovarno povezana prek 700 metrov dolgega predora. Vanju lahko spravijo do 400 avtomobilov. Vsak med njimi je tam okrog 24 ur, nato ga predajo končnemu kupcu.

Uradno najhitrejše samodejno parkirišče na svetu. Dva spiralna stolpa Volkswagnovega Autostadta v Wolfsburgu. Oba stolpa sta visoka 60 metrov, v njiju pa so spiralno razstavljeni novi volkswagni in zdaj tudi seati. Stolpa sta s tovarno povezana prek 700 metrov dolgega predora. Vanju lahko spravijo do 400 avtomobilov. Vsak med njimi je tam okrog 24 ur, nato ga predajo končnemu kupcu. Foto: Reuters

Wolfsburg je dejansko Volkswagnovo mesto in zato so prav ob njihovi najstarejši tovarni, kjer so pred 81 leti naselili svoje zaposlene za namene proizvodnje "ljudskega avtomobila", razkrili tudi njegovo osmo generacijo. Čeprav so nemški mediji že dan prezgodaj v svetovno javnost poslali fotografije novega golfa, se je v Wolfsburgu zbralo več sto gostov in med njimi tudi zvezdniki, kakršen je selektor nemškega Elfa Joachim Löw. Golf je bil zvezda večera, prav gotovo bo tudi prihodnjega avtomobilskega leta. Kakšna pa bo njegova prihodnost po letu 2030?

Volkswagen za premiero svojega pomembnega avtomobila Wolfsburga ni izbral naključno. Čeprav je mesto oddaljeno od glavnih nemških letaliških vozlišč, je prav tam Volkswagen postavil svoje prve tovarne in pred več kot 70 leti začel izdelovati hrošča.

To je osma generacija novega volkswagen golfa. Foto: Volkswagen Golf danes ne rešuje več Volkswagnovega koncerna kot nekoč

V hali poleg znamenitih treh dimnikov in visokih prozornih razstavnih stolpov, ki so neposredno povezani s proizvodno linijo ter vertikalno predstavljajo novo izdelane avtomobile, so razgrnili tudi novega golfa. S strani vodstva družbe je bil to znak, da je golf še vedno eden ključnih prodajnih stebrov največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca.

Toda golf kljub temu prispeva le še od šest do osem odstotkov dobička družbe, ocenjujejo nemški poslovni analitiki. Nekoč, ko je sredi gospodarske krize v sedemdesetih letih golf dejansko reševal Volkswagen, je bilo bistveno drugače. Takrat so prek golfa dobili petino svojega dobička.

Volkswagen je na premiero v Wolfsburg pripeljal okrog 600 gostov. Foto: Volkswagen

Golfa si je pobliže ogledal tudi selektor nemške nogometne reprezentance. Foto: Gregor Pavšič

Wolfsburg so ob razkritju pete generacije golfa za nekaj tednov "preimenovali" kar v Golfsburg. Foto: Wikimedia Commons Pred 81 leti je bilo to mesto za zaposlene v tovarni Volkswagen

Mesto so ustanovili šele 1. julija leta 1938, ko je imelo še uradno nemško ime Stadt des KdF-Wagens. Nastalo je okrog vasice Fallersleben, in sicer namensko za delavce, zaposlene v novi Volkswagnovi tovarni. Tam so najprej izdelovali hrošča, med drugo svetovno vojno pa je tovarna s proizvodnjo vojaških vozil, letal in orožja skrbela za podporo nemške vojske. Za nekaj mesecev so Nemci v mestu vzpostavili tudi delovno koncentracijsko taborišče. Ob prihodu Britancev so mesto 25. maja leta 1945 preimenovali v današnji Wolfsburg.

Mesto je še danes majhno in industrijsko, v njem pa živi okrog 124 tisoč prebivalcev. Povsod po mestu je seveda mogoče čutiti vpliv Volkswagna in tudi odseki avtoceste proti mestu so večinoma še danes brez hitrostnih omejitev.

Volkswagnov Autostadt: impresivna stolpa s spiralno razporejenimi avtomobili

Ena glavnih turističnih atrakcij v mestu je prav Volkswagnov tako imenovani Autostadt (avtomobilsko mesto). To je skupek muzeja znamke, razstavnih paviljonov in omenjenega stolpa z razstavljenimi avtomobili. Letno Autostadt obišče kar dva milijona obiskovalcev.

Oba stolpa sta visoka 60 metrov, v njiju pa so spiralno razstavljeni novi volkswagni in zdaj tudi seati. Stolpa sta s tovarno povezana prek 700 metrov dolgega predora. Vanju lahko spravijo do 400 avtomobilov. Vsak med njimi je tam okrog 24 ur, nato ga predajo končnemu kupcu. Ti lahko namreč v določenih državah izberejo možnost prevzema svojega novega avtomobila neposredno iz enega izmed obeh stolpov. Celoten sistem je povsem avtomatiziran. Leta 2014 se je Volkswagen z njim vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov in dobil naziv najhitrejšega samodejnega parkirišča na svetu.

Poleg obeh stolpov je v okolici postavljenih še sedem razstavnih paviljonov, ki so namenjeni posameznim znamkam Volkswagnovega koncerna.

Autostadt so začeli graditi leta 1998, in sicer tik ob Volkswagnovi tovarni. Odprli so ga maja leta 2000 in nemški mediji so takrat poročali o stroških gradnje v višini 850 milijonov takratnih nemških mark.

Dva osrednja stolpa Volkswagnovega Autostadta, ki ga letno obišče okrog dva milijona ljudi. Foto: Volkswagen

Samodejni sistem parkiranja novih volkswagnov, ki zapeljejo iz bližnje tovarne. Ta je z razstavnima stolpoma povezana prek podzemnega predora. Foto: Reuters

Pot do Wolfsburga ni kratka: na premieri tudi nogometni selektor Löw

V četrtek zvečer je Volkswagen prav v Wolfsburgu, streljaj od mesta lastnega nastanka, uveljavitve in slovitega Autostadta, želel s svetovno premiero narediti pravi šov. Povabili so več sto gostov, in čeprav do Wolfsburga ni tako enostavno priti (v primeru Slovencev, po stečaju Adrie Airways, najprej poldruga ura vožnje do Zagreba, nato enourni let do Münchna in Hannovra ter nato še enourna vožnja do Wolfsburga), je bilo vzdušje na premieri odlično. Pri Volkswagnu sta bila v ospredju predsednik koncerna Herbert Diess in njihov glavni oblikovalec Klaus Bischoff, med povabljenci (popoldne se je tudi vozil z novim golfom) pa tudi selektor nemške nogometne reprezentance Joachim Löw.

Golf je nato pokazal današnjo avtomobilsko realnost spodnjega srednjega razreda, kjer so z njim stopili na nekoliko tvegano pot popolne digitalizacije predvsem notranjosti avtomobila. Ta bo kljub napovedanemu padcu globalne prodaje novih avtomobilov (po napovedih prihodnje leto za dva odstotka) nedvomno prodajni hit in še naprej prodajno eden najuspešnejših avtomobilov v Evropi.

Lahko električni ID.3 čez desetletje ogrozi tudi tradicionalnega golfa? Foto: Gregor Pavšič Kakšna bo prihodnost golfa onkraj leta 2030?

Obenem pa je novi golf tudi simbolični prikaz razpotij v avtomobilski industriji. Tradicionalni avtomobil – v 45 letih so jih izdelali kar 35 milijonov – namreč dobiva vsaj dva dolgoročno pomembna tekmeca. To so na eni strani športni terenci in crossoverji, prav tako pa tudi električna vozila, kot je ID.3.

Golf je sicer ohranil klasične štirivaljne bencinske in dizelske motorje, a dobil bo prvič blagi hibridni pogon, ob tem pa še dve različici priključno hibridnega pogona. Kako bo golf živel po letu 2030, ko naj Volkswagen ne bi več nadalje razvijal novih generacij motorjev na notranje zgorevanje, je danes kljub izjemno visokim vložkom v elektromobilnost (Volkswagen je zanjo za zdaj namenil na koncernski ravni 30 milijard evrov) težko napovedati.