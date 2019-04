Novi Volkswagnov SUV v Slovenijo z visokimi ambicijami

T-cross se odlično znajde na makadamu, regionalnih cestah in avtocestah. Foto: Aleš Črnivec

T-cross je kot peti in obenem najmanjši član razširil Volkswagnovo družino športno terensko urbanih križancev. Odločitev za lansiranje pomanjšanega T-roca ni presenetljiva v današnjih časih, v katerih SUV-ji prodajno sesuvajo preostale avtomobilske segmente.



Spredaj se novinec oblikovno zgleduje po touaregu, zadaj pa po nikomer s temno črto med lučema, ki svetita na T. S strani je klasičen SUV s poudarkom na široko odprtih blatnikih, dolgem medosju in kratkima previsoma.



Z dimenzijami 4108, 1760 in 1584 milimetrov je T-cross 126 milimetrov krajši, 59 ožji in 11 višji od T-roca, medosna razdalja (2551 milimetrov) pa je 39 milimetrov manjša. Prtljažni prostor se iz osnovnih 385 litrov s pomikom zadnjih sedežev poveča na 455, kar je celo več kot pri T-rocu. Temu bo T-cross z bolj kompaktnimi merami odščipnil kakšen delček pogače, bolj pa lahko premeša karte v razredu majhnih vozil, saj je na primer od pola daljši (54 milimetrov) in bolj prostoren.

Osnovna oprema izvedbe T-cross

Iz obširnega seznama osnovno opremljenega T-crossa izpostavljamo sisteme front assist s funkcijo zaviranja v sili in zaznavanja pešcev, klic v sili eCall, zaznavanje utrujenosti voznika, Lane Assist, pomoč pri speljevanju in nadzor mrtvega kota. Okenska stekla v klimatizirani notranjosti so električno pomična kakor tudi zunanji ogledali. Šestpalčni barvni zaslon na dotik služi radiu in telefonu, ne manjkata vhod USB in reža za SD-kartico. Vozniku v pomoč sta omejevalnik hitrosti in Park Pilot z zvočnimi signali zaradi ovir spredaj in zadaj. Med serijsko opremo spadajo še sistem start-stop, vzdolžni pomik zadnjih sedežev in LED-dnevne ter zadnje luči.

Life (plus 1.700 do 1.800 evrov)

S srednjo od treh stopenj opreme ima T-cross črni strešni letvi, postavljen je na 16-palčna lita platišča. Notranjost je dvopodročno klimatizirana, sprednja sedeža sta nastavljiva po višini, kakor tudi prtljažno dno, pred sovoznikom je osvetljen predal, eden pa pod sedežem. Med sedežema je predal z naslonom in vtičnicama USB. Usnje obdaja volanski obroč, prestavno ročico in ročno zavoro. Radiu s CD-predvajalnikom pripada večji osempalčni zaslon.

Zadnji luči T-crossa sta povezani s široko črno črto, svetleča dvakrat ukrivljena linija pa kot razpoznavni znak krasi oba odbijača. Foto: Aleš Črnivec

Novi model je 126 milimetrov krajši od T-roca in 11 višji. Osnovni kolesni obroči so 16-palčni jekleni, naslednji stopnji sta 16- in 17-palčni liti, za doplačilo pa so na voljo 18-palčna platišča. Foto: Aleš Črnivec

Style (life plus 1.800 EUR)

Najvišja stopnja opreme postavlja T-crossa na 17-palčna kolesa in dodaja svetle strašne letve, LED-žaromete, meglenke s funkcijo osvetljevanja ovinkov, ambientalno osvetljeno notranjost z bralnimi lučkami, radarski tempomat, športna sprednja sedeža, poklopno sovoznikovo naslonjalo ... Vse tri serijske opreme je mogoče obogatiti z dodatno opremo, večinoma v obliki paketov.

Dva motorja 1.0 TSI, cene od 16 tisočakov naprej

Najcenejši T-cross 1.0 TSI 70 kW s petstopenjskim ročnim menjalnikom stane 15.990 evrov, pri močnejšem motorju s 85 kilovati pa obstajata dve možnosti. Pri ročnem šeststopenjskem menjalniku znaša cena od 16.759 evrov, s sedemstopenjskim DSG pa od 18.499 naprej, odvisno od izbire serijske in seveda dodatne opreme.

Oba motorja porabita povprečno približno pet litrov goriva, čemur zadostuje njun 40-litrski rezervoar. Končni hitrosti obeh različic znašata 180 oziroma 193 kilometrov na uro, do stotice pa pospešujeta v času 11,5 oziroma 10,2 sekunde.

Digitalni merilniki se nadaljujejo v zaslon, srednja linija armaturne plošče se oblikovno navezuje na vratne kljuke. Foto: Aleš Črnivec

Zadnja klop je vzdolžno pomična serijsko, tako da se prtljažni volumen s 385 poveča na 455 litrov. Foto: Aleš Črnivec

1st Edition

Ob prihodu na naše tržišče so pri uvozniku pripravili različico T-cross 1.0 TSI 85 kW 1st Edition, ki za ceno 22.817 evrov med drugim vključuje 18-palčna kolesa, dodatno zatemnjena stekla, aktivni info zaslon, asistenco Light Assist, App Connect, navigacijo, senzor za dež, zvočni sistem "beats" …

Pri uvozniku se prodali že več kot 200 T-crossov, letos pa jih bodo kupcem skupaj dobaviti 1.600. Toliko so znašale tudi napovedi ob prihodu T-roca, te pa se bodo na račun najmanjšega člana družine SUV predvidoma zmanjšale za 300 vozil. Kot je že zapisano, se bo ponudba kmalu razširila na dizelski motor, pozneje pa še na 1.5 TSI. T-crossa s štirikolesnim pogonom ne bo, hibridnega oziroma plug-in pa tudi ne.