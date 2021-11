Novi subaru, ki nima bokser motorja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Subaru Novi subaru solterra je v marsičem podoben nedavno razkriti toyoti bz4X. Oba sta dolga 4,69 metra, široka 1,86 metra in visoka 1,65 metra. Medosna razdalja je 2,85 metra.

Tako kot bo Toyotin avtomobil na voljo tudi s pogonom le na sprednji par koles (štirikolesni pogon kot doplačilo), bo veljalo tudi pri Subaruju. Pri izbiri štirikolesnega pogona bosta zanj skrbela dva elektromotorja na sprednji in zadnji osi, oba z močjo 80 kilovatov in skupno sistemsko močjo 160 kilovatov. V primeru pogona le na sprednji par koles bo moč motorja 150 kilovatov.

Doseg do 400 kilometrov, v notranjosti podobne rešitve kot pri električni toyoti

Subaru je najprej razkril avtomobil za japonski trg, kjer bo imel solterra baterijo s kapaciteto 71 kilovatnih ur in po japonskih standardih doseg do 460 kilometrov. Realni dosegi bodo predvidoma vendarle manjši. Moč polnjenja bo znašala do 150 kilovatov, na polnilnicah AC pa le 6,6 kilovata.

Prvi električni subaru si s prvo pravo električno toyoto deli mnogo zunanjih in notranjih oblikovalskih rešitev. Mednje sodi tudi zasnova sredinske konzole in volanskega obroča, kjer bo treba na merilnike gledati prek in ne več skozi obroč.

Masa vozila znaša 1,9 tone, v primeru štirikolesnega pogona pa dobri dve toni. Oddaljenost od tal je 21 centimetrov.

Foto: Subaru

Foto: Subaru

Foto: Subaru

Foto: Subaru