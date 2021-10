Kdaj v Evropi? Volanu so odstranili povezavo s kolesi.

Prvi namenski električni avtomobil, ki sta ga skupaj razvila Toyota in Subaru. Foto: Toyota Po konceptu je Toyota zdaj razkrila še serijsko različico prvega namenskega električnega vozila, ki so ga razvili skupaj s Subarujem. To torej ni nekakšen električni RAV4, saj gre za vozilo s povsem nove platforme e-TNGA. Baterijo so izkoristili kot sestavni del vozila, jo namestili v dno avtomobila, izkoristili so manj kompleksno sestavo električnih vozil in posledično povečali medosje.

V primerjavi z RAV4 je ta avtomobil nižji za 8,5 centimetra, ima krajše previse in 16 centimetrov daljšo medosno razdaljo. Tudi linija pokrova sprednjega motorja je pet centimetrov nižja kot pri znanem klasičnem športnem terencu. Električni športni terenec ima 452 litrov prtljažnega prostora, za zdaj še ni znano, ali so poskrbeli tudi za sprednji prtljažnik.

V primerjavi z RAV4 je ta avtomobil nižji za 8,5 centimetra, ima krajše previse in 16 centimetrov daljšo medosno razdaljo. Foto: Toyota

Serijski 150-kilovatni motor, na voljo tudi dvojni elektromotor za štirikolesni pogon

Avtomobil ima dva elektromotorja, ki bosta zagotavljala štirikolesni pogon. Vse tehnične podrobnosti še niso znane, saj Toyota evropsko premiero avtomobila napoveduje za 2. december. Takrat bodo morda pokazali tudi ime serijskega avtomobila, ki za zdaj še vedno nosi konceptno oznako bZ4X.

Japonci obljubljajo, da bo imel avtomobil doseg več kot 450 kilometrov in da bo baterija po desetih letih (predvidoma 240 tisoč prevoženih kilometrov) imela še 90 odstotkov začetne kapacitete. Ta znaša dobrih 71 kilovatnih ur. Toyota obljublja moč polnjenja do 150 kilovatov (DC) in do 11 kilovatov na klasičnih polnilnicah AC.

Odsekan zgornji del volanskega obroča za sistem "steer-by-wire"? Foto: Toyota

Velik odmik od obstoječih modelov Toyota pripravlja v vozniškem prostoru. Volan bo postavljen podobno kot pri peugeotih, da bo torej voznik na merilnike gledal prek obroča. Taka rešitev je vsaj tam prinesla precej razdeljenosti med uporabniki.

Med fotografijami je tudi različica volanskega obroča brez zgornjega dela, kar je podobna ideja kot pri Teslinem modelu S nove generacije. Prvič v toyotah volanski sistem ne bo imel mehanske povezave s kolesi, saj Toyota vpeljuje sistem "steer-by-wire", ki ga vsaj v Evropi sprva sicer še ne bo v ponudbi.

Tak sistem bo zagotavljal natančnejše upravljanje volana, več občutka za voznika, prav tako bo povečal tudi prostornost okrog voznikovih nog. Od skrajno levega do skrajno desnega položaja volana bo treba obroč zavrteti le za 150 stopinj.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota