Novi Renault Megane Conquest: še bolj ikoničen in športen

Oktobra 2020 razkrita evropska različica modela renault megane conquest je nazoren primer uspešnosti strateškega načrta Renaulution. Ta zelo privlačen kupejevski športni terenec je imel s 163 tisoč prodanimi primerki do zdaj (skupno 240 tisoč ob upoštevanju modela XM3 renault korea motors) pomembno vlogo pri povečevanju znamke Renault, pri osvajanju znatnega tržnega deleža v segmentu C ob boku modelov megane e-Tech electric in austral. V Sloveniji se je v letu 2023 za nakup tega vozila odločilo 390 kupcev, kar predstavlja dobra dva odstotka tržnega deleža v zelo konkurenčnem C-segmentu.

Nove oblikovne linije, s katerimi se ta kupejevski športni terenec segmenta C prilagaja novi ponudbi Renault.

Nova vrhunsko opremljena različica esprit alpine s posebno športno-elegantno privlačnostjo.

Odločen pomik navzgor s tremi ravnmi opreme in obogateno ponudbo tehnološke opreme že od 26.190 evrov.

Uživanje v vožnji s pogonskim sklopom e-Tech full hybrid 145, ki prinaša tudi manjšo porabo.

Megane conquest je tradicionalna pravila na trgu postavil na glavo s svojo kupejevsko obliko športnega terenca, ki združuje dinamičnost in prostornost. Na prodaj je na več celinah, in sicer v Avstraliji, Čilu in Izraelu ter na Japonskem in Novi Zelandiji.

Najbolje opremljeni različici – R.S. line in e-Tech engineered – sta prinesli več značaja in dinamičnosti ter sta veliko prispevali k uspešnosti modela, saj sta imeli v letu 2023 kar 53-odstoten delež prodaje v Evropi. Kupci so se v največji meri odločali za hibridni pogonski sklop e-Tech full hybrid 145, ki je imel v prvi polovici leta 2023 celo 63-odstotni delež. Ta pogonski sklop, edinstven na trgu, ponuja ugodje v vožnji brez primere in izvrstno energijsko učinkovitost ter je drugi najpomembnejši razlog za nakup tega vozila, takoj za njegovim videzom.1

NOVE OBLIKOVNE LINIJE

Megane conquest izvirnemu videzu zmogljivega, čvrstega vozila z zglajenimi linijami dodaja nove oblikovne linije, ki so še bolj v duhu tako imenovanega novega vala znamke Renault. Zaščitni znak Nouvel’R je nameščen na sredino sijajno črnega pasu na maski, ki povezuje oba žarometa. Celota tvori enakomerno in gladko površino, ki poskrbi za elegantnejši videz.

Zaščitni znak Nouvel’R služi za osnovo nove grafične teme na maski in temelji na nestrukturiranem nizu rombov, ki odsevajo romb na sredini maske. Tridimenzionalni učinek na robovih teh rombov deluje, kot bi bili izrezljani, in celoti daje globino. Glede na paket opreme (evolution, techno ali esprit alpine) so ti robovi črni, satenasto kromasti ali temno kromasti, kar poudarja njihov naraščajoči status v ponudbi. Med drugim pokončen vzorec na maski zagotavlja bolj homogen videz celote z masko v spodnjem delu odbijača.

Aerodinamična lamela, ki je bila značilna za nekdanji različici R.S. line in e-Tech engineered, zdaj krasi odbijača različic techno in esprit alpine. V različici techno je v barvi karoserije, v esprit alpine pa satenasto siva.

Zaščitni znak je kot na maski temno kromast tudi na zadku in nameščen na sredino pokrova prtljažnika. Enake barve so tudi črke imena modela in obrobe izpušnih cevi. Zadnje prosojne LED-luči in malce zatemnjena pokrova dajeta modernejši vtis.

Okrasni elementi (maska, obrobe oken ...) so namesto kromasti zdaj glede na različico črne, satinirano črne ali sijajno črne barve.

NOVA RAZLIČICA ESPRIT ALPINE

Po vzoru drugih najnovejših modelov renault ima tudi novi megane conquest od zdaj na vrhu ponudbe športno-elegantno različico esprit alpine, ki se odlično poda značaju tega vozila. Ta različica na zunaj ni prepoznavna le po posebni satenasto sivi barvi aerodinamične lamele v prednjem odbijaču, ampak tudi po skrilasto sivima oznakama s črno obrobo z globokim sijajem na prednjih blatnikih. Na voljo je tudi z novimi 48 centimetrskimi (19'') platišči, ki novemu meganu conquestu dajejo bolj prestižen in hkrati bolj športen videz. Za boljšo aerodinamičnost pokrova prtljažnika poskrbi krilce na njem, ki je oblikovano skladno s potezo strehe.

V notranjosti so sedežne prevleke iz umetnega usnja (ECO TEP) z desetodstotnim deležem snovi biološkega izvora in umetnega semiša, čigar delež je večji kot v prejšnjih najbolj opremljenih različicah iz ponudbe – R.S. line in e-Tech. Varnostni pasovi imajo modri okrasni črti.

Obloge vrat in volana imajo modre, bele in rdeče okrasne šive, obloga armaturne plošče pred sovoznikom pa ima zadržano eleganten videz skrilavca.

Ne glede na izbrani pogonski sklop ima novi megane conquest esprit alpine prestavno ročico e-shifter brez mehanske kabelske povezave že v serijski opremi.

POENOSTAVLJENA IN OBOGATENA PONUDBA

Ponudba novega vozila megane conquest je poenostavljena v tri različice, evolution, techno in esprit alpine.

Različica evolution ima zdaj navigacijo že serijsko vgrajeno v multimedijskem sistemu Renault Easy Link. Ta se lahko brezžično poveže s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay. Instrumentno ploščo še naprej tvori digitalni zaslon z diagonalo 17 centimetrov (7''), ki zdaj podatke prikazuje na večjem območju.

Različica techno je prepoznavna po aerodinamični lameli v barvi karoserije spredaj in platiščih, kakršna sta prej imeli različici R.S. line in e-Tech engineered. Zaščitni znak in črke na zadku so satenasto kromaste.

Novost v ponudbi je nočno modra barva karoserije Modra Nocturne. Nespremenjena ostaja ponudba pogonskih sklopov, e-Tech full hybrid 145 ter bencinski mild hybrid v izvedenkah 140 in 160.

POGONSKI SKLOP E-TECH FULL HYBRID 145 Z NAČINOM DELOVANJA E-SAVE

Pogonski sklop e-Tech full hybrid 145 zagotavlja prijetno vožnjo brez primere, gladkost vožnje na električni pogon, živahnost in učinkovitost. Dva elektromotorja – pogonskega z močjo 36 kilovatov in visokonapetostni zaganjalnik-generator (HSG – High Voltage Starter Generator) z močjo 18 kilovatov – sta združena z 1,6-litrskim bencinskim štirivaljnikom z močjo 69 kilovatov (94 konjskih moči), s samodejnim menjalnikom brez sklopke, pomožnimi sklopnimi zobmi in več načini delovanja ter akumulatorjem z zmogljivostjo 1,2 kilovatne ure.

Menjalnik ima štiri prestavna razmerja za bencinski motor in dve razmerji za glavni elektromotor. Tako ima pogonski sklop e-Tech full hybrid do 14 kombinacij (so)delovanja med motorjem z notranjim zgorevanjem in elektromotorjem v korist najboljšega energijskega izkoristka.

Speljevanje je vedno samo z električnim pogonom. Do 80 odstotkov vožnje v mestu je možno opraviti z električnim pogonom, kar v mestnem normalnem ciklu prinaša za do 40 odstotkov manjšo porabo goriva kot s primerljivim klasičnim bencinskim motorjem. Zahvaljujoč učinkovitosti tega pogonskega sklopa je izpust CO 2 omejen na vrednost od 106 gramov na kilometer, kar je izvrstna vrednost za ta razred. Ob uživanju tihe vožnje v električnem načinu voznik tudi nima nobenih skrbi s polnjenjem akumulatorja.

Pogonski sklop e-Tech full hybrid 145 v novem vozilu megane conquest ima tudi funkcijo e-save. Vklopi se jo lahko na osrednjem zaslonu na meniju nastavitev vozila ali meniju za načine vožnje v izvedenkah s sistemom MULTI-SENSE. Funkcija skrbi, da je akumulator vedno napolnjen vsaj do 40 odstotkov svoje zmogljivosti. To je zato, da je vedno na voljo dovolj energije za vožnjo na elektriko ali za stalno pomoč bencinskemu motorju med vožnjo navkreber, na primer na gorski cesti.

OBČUTEK UŽITKA V VOŽNJI

Novi megane conquest je zasnovan na modularni konstrukcijski osnovi CMF-B, ki so jo razvili v okviru Zveze. Ta osnova, priznana kot učinkovita in prijetna v vožnji, zagotavlja cenjeno vsestransko uporabnost ter vozniku ponuja učinkovite vozne lastnosti in visoko raven udobja.

Zaupanje vzbujajočo lego na cesti novega megana conquesta podpira tudi krmiljenje zadnje preme, kar zagotavlja izjemno stabilnost pri hitri vožnji skozi ovinke. Prečni odmiki so omejeni tudi na najbolj obrabljenih cestiščih. Natančen in neposreden volan okrepi učinkovitost podvozja, k okretnosti avtomobila pa prispeva tudi omejen obračalni krog med robnikoma, ki ima premer 11,2 metra.

ZAČETEK PRODAJE Pri nas lahko kupci novi renault megane conquest kupijo od srede, 10. 1. 2024, dalje. Njegova akcijska začetna cena je 26.190 evrov za različico megane conquest evolution TCe 140 EDC (s 500 evri popusta, 8 leti jamstva, 4 leti pogodbe o vzdrževanju in brezplačnim kaskom za prvo leto).

NOVI RENAULT MEGANE CONQUEST – MERE

PROSTORNINA PRTLJAŽNIKA (v litrih) Prostornina prtljažnika 513 (e-TECH hybrid 480) Največja možna prostornina prtljažnika z zloženo zadnjo klopjo 1.296 (e-TECH hybrid 1.263) MERE (v milimetrih) Skupna dolžina 4568 Medosna razdalja 2720 Previs spredaj 878 Previs zadaj 970 Skupna širina z zaprtima/nezaprtima zunanjima vzvratnima ogledaloma 1820/2034 Kolotek ob tleh spredaj 1562 Kolotek ob tleh zadaj 1584 Skupna višina brez strešnih nosilcev/s strešno anteno 1571/1576 Višina z odprtimi vrati prtljažnika 2155 Višina praga prtljažnika 767 Oddaljenost od tal 200 Prostor za kolena v drugi sedežni vrsti 211 Notranja širina v višini komolcev spredaj 1439 Notranja širina v višini komolcev zadaj 1453 Notranja širina v višini ramen spredaj 1406 Notranja širina v višini ramen zadaj 1397 Višina stropa nad sedalom spredaj 877 Višina stropa nad sedalom zadaj 862 Največja širina odprtine prtljažnika 1077 Notranja širina prtljažnika med blatniškima košema 991 Dolžina prtljažnika z zloženo klopjo zadaj 1872

O znamki Renault

Renault, zgodovinska znamka mobilnosti in pionir na področju električnih vozil v Evropi, je od nekdaj razvijal inovativna vozila. S strateškim načrtom Renaulution je začrtal ambiciozno preobrazbo, ki bo ustvarjala vrednost in bo Renault vodila k še bolj konkurenčni, uravnoteženi in elektrificirani ponudbi vozil. Renault namerava utelešati modernost in inovativnost v storitvah s področja tehnologije, energije in mobilnosti v avtomobilski industriji in onkraj nje.

1 Anketna raziskava NCBS FY2022

