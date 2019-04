Novi prestižni SUV: letos v Slovenijo po 125 kupcev #foto

Foto: Gašper Pirman

Za skupino Jaguar Land Rover je burno leto, še bolj pa je bilo zanimivo na slovenskem trgu. Od 6. oktobra dalje je edini uradni prodajalec avtomobilov iz skupine trzinski Avto Aktiv, ki je to funkcijo prevzel od A-Cosmosa. Spremembe sicer niso v večji meri prizadele lastnikov obstoječih modelov ali bodočih kupcev, a si želijo pri Avto Aktivu prodajne številke vsaj malo približati predvsem nemškim tekmecem.

Ti so v lanskem letu prodali bistveno več modelov. Audi je kljub prihodu nove generacije prodal 18-krat več modelov Q3 v primerjavi z evoqueom. Podobno je tudi v primeru mercedesa GLC in BMW X1, kjer so prodali desetkrat več avtomobilov, Jaguar pa je prodal petkrat več modelov e-pace.

Zaradi svojih izkušenj s prodajo in predvsem prihoda nove oblikovno naravnost čudovite generacije kompaktnega crossoverja želijo spremeniti ta trend. V letošnjem letu želijo prodati 125 modelov evoque in ujeti priključek z največjimi tekmeci.

Avto, ki je preporodil znamko

Evoque je leta 2011 poskrbel za preporod znamke in posledično tudi skupine JLR. Še vedno velja za najhitreje prodajani model v zgodovini, saj so od leta 2011 prodali že skoraj 800 tisoč avtomobilov. Pri tem so imeli Britanci kar nekaj sreče, saj so svojo oblikovalsko zvezdo poslali v boj ravno pravi čas, ko se je začel trg kompaktnih športnih terencev hitro dvigovati.

Druga generacija zato oblikovno pričakovano ne prinaša večjih sprememb, a so oblikovne poteze ravno pravšnje. Za vzor si je vzel še enega lepotca, model velar, vendar evoque s svojo unikatno pojavnostjo, primerno za modne piste, nadaljuje pot prestižnega športnega terenca. Med najopaznejšimi vzporednicami so skrite oziroma v vrata integrirane kljuke, ki jih je kot prvi serijsko imel prav range rover velar.

Dimenzijsko ostaja zvest predhodniku (dolžina 4.371 milimetrov), a je vseeno za 21 milimetrov zrasla medosna razdalja, s čimer so pridobili prostor za potnike na zadnji klopi. Ker gre še vedno za čistokrvnega ''landroverja'' je od tal odmaknjen najmanj 212 milimetrov, hkrati pa se je povečala dovoljena globina bredenja na 60 centimetrov.

Foto: Gašper Pirman Manjše emisije za nižjo končno ceno

Land Rover je pri evoqueu opustil trivratno izvedbo (njen delež je lani upadel na vsega tri odstotke). V Evropi bo športni terenec na voljo s tremi bencinskimi in dizelskimi motorji. Prvič bo na voljo tudi priključni hibridni pogon. Tega bodo predstavili konec leta in po zagotovilih inženirjev bo izpust CO2 zadržal pod 45 grami na prevoženi kilometer.

Pogled na motorno paleto in opcije pogonov je razmeroma bogat. Pogon na sprednji kolesni par ima speljan le vstopni model, vsi drugi se od tal odrivajo s pomočjo vseh štirih koles. Dodatno so tako gnani modeli opremljeni s tehnologijo terrain response 2, ki zna sama prepoznati teren, po katerem se vozite, in prilagoditi nastavitve pogona in drugo elektroniko. Kot se za današnji čas spodobi, je štirikolesni pogon zmožen odklopiti pogon na zadnji kolesi in s tem prihraniti dodatnih pet odstotkov goriva.

Trenutno sta na voljo dva štirivaljna motorja: dvolitrski bencinski in prostorninsko enak dizelski motor. Pri obeh so na voljo tri različne stopnje moči, zato tudi logične oznake D150, D180 in D240 ter P200, P250 in P300. Cene se začnejo pri 41 tisoč evrih za vstopni dizelski motor, s pogonom na sprednji kolesi in šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Bencinska stran je nekoliko dražja, predvsem zaradi štirikolesnega pogona in osemstopenjskega samodejnega ZF-menjalnika. Cene se začnejo pri 50 tisočakih.

