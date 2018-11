Novi evoque: Prestižni terenec s "skritimi" kljukami vrat

Land Rover je priljubljenega evoqua predstavil leta 2010 in od takrat so jih prodali več kot 772 tisoč. Tudi v lanskem letu so jih prodali več kot 100 tisoč in tako je bil evoque za družbo Jaguar Land Rover drugi najuspešnejši model (po discovery sportu).

Tako kot velar ima integrirane kljuke

Druga generacija zato oblikovno pričakovano ne prinaša večjih sprememb. Evoque nadaljuje pot prestižnega športnega terenca, ki pa danes nekatere linije in tehnično opremo povzema tudi po novem večjem bratu velarju. Med najbolj opaznimi vzporednicami so skrite oziroma v vrata integrirane kljuke, ki jih je (po Tesli) kot prvi serijsko imel prav range rover velar.

Pogled "skozi avtomobil" za lažje parkiranje in vožnjo po terenu. Foto: Land Rover Prvič tudi hibridni pogon

Land Rover je pri evoquju opustil trivratno izvedbo (njen delež je lani upadel na vsega tri odstotke). V Evropi bo športni terenec na voljo s tremi bencinskimi in dizelskimi motorji. Prvič bo na voljo tudi priključni hibridni pogon. Tega bodo predstavili konec prihodnjega leta in po zagotovilih inženirjev bo izpust CO2 zadržal pod 45 grami na prevoženi kilometer.

Štirikolesno gnane različice evoqua bodo imele mehki hibridni 48-voltni sistem. Trenutno znaša povprečni izpust CO2 pri Land Roverju še 178 gramov na kilometer, do leta 2021 pa morajo to povprečje (v izogib kaznim) spustiti pod 135 gramov.

Novi ranger rover evoque:

