Slovenski direktor izbere kratkega, državniki dolgega

Audi A8 je leta 2017 postal tehnološka sila svojega elitnega avtomobilskega razreda, ki s prenovo pet let kasneje lovi novi razred S in ravnokar predstavljeno BMW-jevo sedmico. Čeprav so prodajne številke na letni ravni majhne, pa gre kljub temu za najpomembnejšega audija - postavlja tehnološke mejnike drugim manjšim in cenejšim modelom, ki naposled dobijo tudi njegovo tehnologijo.

A8 ob prenovi dobiva napredne digitalne matrične žaromete, serijske zadnje žaromete v tehnologiji OLED in se ob odprtju vrat kot edini avto v segmentu dvigne za pet centimetrov. Na naših cestah vozi največ kratkih limuzin A8, ki jih poganja trilitrski dizelski šestvaljnik. Podaljšana verzija, namenjena predvsem protokolarnim službam, je za 13 centimetrov daljša in štiri tisočake dražja (98. tisoč evrov za kratko in 102 tisoč za podaljšano).

Večji kot je avto, višji je delež dizelskih motorjev

"Dizli se v Sloveniji nedvomno umikajo," je stanje na slovenskem trgu opisal Franci Bolta, direktor Audija v Sloveniji. To nazorno prikazujejo tudi številke. Delež dizelsko gnanih avtomobilov je v prvem četrtletju letošnjega leta padel na 17 odstotkov s 27 odstotkov (2021). Pri premijskih modelih je ta delež sicer nekoliko višji, 34 odstotkov. Toda tudi to je bistveno manj kot leta 2021, ko je bilo med premijskimi modeli kar 54 odstotkov dizelskih. Za krčenje dizelskih motorjev so v največji meri krivi priključni hibridi in električni modeli. Po drugi strani pa je zanimiv podatek, da z velikostjo avtomobila raste tudi delež dizlov. Zaradi same strukturiranosti modelne palete pa pri Audiju kar polovico avtov salon zapusti z vgrajenim dizelskim motorjem.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

V štirih letih so jih prodali 27

Nekaj besed bomo namenili še statistiki, ki v najlepši meri prikaže stanje slovenskega avtomobilskega trga. A8 se nahaja v največjem avtomobilskem razredu, kjer se cene pričnejo pri 100 tisočakih in se lahko ob izbiri močnejših pogonov ter številne dodatne opreme tudi podvoji. Logično, zaradi visoke nakupne cene gre za najmanjši avtomobilski razred pri nas. Tržni delež znaša le dva odstotka, največja sta razred A in B, ki držita kar 75-odstotni tržni delež v Sloveniji.

Če pobrskamo še nekoliko bolj podrobno. Znotraj tega segmenta vztrajno pada delež klasičnim limuzinam in se hitro povečuje priljubljenost športnih terencev.

Prenova pričakovano manjše narave

Kaj torej prinaša medgeneracijska prenova za najžlahtnejšega audija? Oblikovna ekipa pod vodstvom Marc Lichteja je na sprednjem delu povečala masko hladilnika in nekoliko nagnila zračnike na robu odbijača, da so zdaj postavljeni nekoliko bolj navpično. Novost je tudi paket S line, ki prinaša unikatne oblikovne dodatke po vzoru športnega S8, na seznamu novosti so tudi štiri nove kovinske barve in pet mat barvnih kombinacij.

Ko se noč spremeni v dan



Med pomembnejše novosti spada tudi prihod novih digitalnih matričnih žarometov, ki svetlobni snop glede na promet prilagaja s pomočjo 1,3 milijona majhnih ogledal. Zaradi velike ločljivosti posameznega žarometa je avto s svojo digitalno pametjo zmožen osvetljevati le vozni pas in zatemniti okolico avtomobila, da z dolgim snopom ne bi zmotil pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Serijsko so nameščeni tudi zadnji žarometi s tehnologijo OLED, ki s pomočjo senzorjev zaznajo prihod drugega avtomobila in zmanjšajo svetlost, da ob pritisnjeni zavori ne motijo voznika za avtomobilom. Voznik se lahko tudi igra s svetlobo. Z različnimi individualiziranimi rešitvami si voznik nastavi svoj pozdrav, ki se na tla, če so ta neprekinjena vsaj 18 metrov oziroma garažna vrata projicira preko sprednjih žarometov.

Reševanje manjših težav, ki poenostavijo življenje z A8

Pri Audiju so na zadnjo stran sprednjih sedežev vgradili zaslona z diagonalo 10,1 palca, ki se ju upravlja prek v sredinski naslon vgrajenega daljinca z zaslonom na dotik. Prej so bili ti zasloni vgrajeni v naslonjala, s to rešitvijo pa so predvsem pocenili dokup te opcije. V sredinsko naslonjalo je zdaj vgrajena tudi nadzorna ploščica z zaslonom na dotik. Prej je bila v obliki tablice, ki se jo je lahko vzelo iz polnilnega mesta. Zaradi tega je prihajalo do težav, zato je zdaj nadzorna tablica fiksno vgrajena v sredinski naslon.

Na seznamu dodatne opreme so tudi hladilnik s kozarci, izvlečna sredinska konzola in možnost odišavljene potniške kabine. Kupec bo imel veliko dela tudi pri varnostnih sistemih. Na voljo je 38 različnih, razporejeni pa so v različne pakete. Ne smemo pozabiti še na sistem za komfortno vstopanje. Slednji omogoča, da se pri odpiranju vrat vozilo hitro zviša za pet centimetrov, kar omogoči lažje vstopanje in izstopanje iz avtomobila.

Na račun novega DMV cenejši kot prej

Ob pogledu na cenik izpred štirih let, ko je četrta generacija zapeljala na naše ceste, je razvidno, da je zdaj A8 približno deset tisočakov cenejši kot prej. "Audi ni pocenil modela. Nižja cena je tukaj zaradi davka na motorna vozila, ki so ga sprejeli na začetku lanskega leta," je razložil Bolta. Cene se zdaj pričnejo pri 98 tisoč evrih oziroma pri 102 tisočakih za podaljšano različico ob izbiri najbolje prodajanega motorja 50 TDI z 210 kilovati. Pri vstopnem bencinskem 55 TFSI z 250 kilovati se cene pričnejo pri okroglih 100 tisoč evrih in se zaključijo pri športnem S8 z 420 kilovati, ki stane od 143 tisoč evrov naprej.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman