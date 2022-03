Nove slabe in dobre novice za letališče na Brniku

Z letališča na Brniku trenutno redno leti 11 letalskih prevoznikov, in to na 12 različnih destinacij. Poleti očitno ne bodo obudili povezave s Španijo, po zaustavitvi poletov do Rusije pa se kmalu vračajo nove povezave, med njimi bo tudi tista z Münchnom.

Letalski promet je zadnja leta ohromila epidemija covid-19, trenutno pa na številne letalske povezave vplivajo razmere v Ukrajini. Tako so morali ustaviti povezavo Slovenije z Rusijo, kamor so do prejšnjega tedna letela letala družb Aeroflot in Rossiya. Kot kaže, pa poleti povezave z Ljubljano ne bo obnovila španska Iberia, ki je načrtovala dva poleta tedensko v Madrid, je poročal letalski portal Exyuaviation. Iberia je na tej povezavi letela že lani, ko je zasedenost njihovih letal v povprečju znašala slabih 70 odstotkov.

Tako bo Slovenija ostala brez neposredne povezave s Španijo, kjer kot končna destinacija prednjači Barcelona. Z Brnika je tja nekoč že letel nizkocenovni Vueling.

Slovenija bo imela spet povezavo tako s Frankfurtom kot Munchnom. Foto: Gregor Pavšič

"Napovedi letenja za prihodnjo sezono (poletni vozni red 2022) so spodbudne – postregla naj bi z novostmi in na ljubljansko letališče vrnila nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije. Na splošno pričakujemo še enkrat močnejšo sezono kot lani," so nam sporočili iz družbe Fraport, ki upravlja osrednje slovensko mednarodno letališče.

Kot so nam sporočili, se lahko program poletov še nekoliko prilagodi zaradi razmer v Ukrajini, natančnejšo napoved za poletne mesece pa načrtujejo sredi marca.

Sredi marca bo Turkish Airlines med Ljubljano in Istanbulom letel s širokotrupnim airbusom A330, kar je odgovor na povečano povpraševanje po prevozu tovora.

Španska Iberia predvidoma ne bo obnovila povezave med Ljubljano in Madridom. Foto: Reuters

Po dveh letih spet povezava z Münchnom

Po za zdaj znanih informacijah bo Lufthansa predvidoma po dveh letih (že maja) spet vzpostavila povezavo z Münchnom, družba Transavia pa spomladi tudi povezavo s pariškim letališčem Orly. Poleti bodo nove sezone povezav predvidoma vzpostavili tudi pri družbah Finnair (Helsinki), British Airways (London Heatrow), Wizz Air (London Luton) in Israir (Izrael).

Že konec marca bo Wizz Air vzpostavil tudi povezavo z Brusljem (Charleroi).

Mednarodne polete v Slovenijo trenutno opravlja 11 letalskih prevoznikov, ki letijo na 12 različnih destinacij:



- Air France šestkrat tedensko v Pariz,

- Air Montenegro dvakrat tedensko v Podgorico,

- Air Serbia osemkrat tedensko v Beograd, dvakrat tedensko v Niš,

- Brussels Airlines trikrat tedensko v Bruselj,

- EasyJet štirikrat tedensko na London Gatwick,

- FlyDubai štirikrat tedensko v Dubaj,

- LOT Polish Airlines petkrat tedensko v Varšavo,

- Lufthansa dvanajstkrat tedensko v Frankfurt,

- Swiss International Airlines štirikrat tedensko v Zürich,

- Transavia trikrat tedensko v Amsterdam,

- Turkish Airlines dnevno v Istanbul.