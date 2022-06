Nove baterije že prihodnje leto, prinašajo pomemben preobrat?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri proizvajalcu baterij CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) bodo prihodnje leto začeli serijsko proizvodnjo baterij nove generacije, ki bodo električnim vozilom omogočale prevoziti daljšo razdaljo z enim polnjenjem.

Največji proizvajalec baterij na svetu mora stopiti na plin, saj se vse več proizvajalcev baterij ekspresno širi med avtomobilisti. Med njimi je tudi kitajski BYD, ki bo začel dobavljati baterijske pakete Tesli. Pri CATL so zato napovedali novo generacijo baterij z imenom Qilin. Kot pravijo, se bo z novo baterijo izboljšal prostorski izkoristek za 72 odstotkov, povečala pa se bo gostota energije baterijskega sistema na 255 vatnih ur na kilogram.

Tesli želijo pokazati, da so izbrali napačno stran

Kitajski proizvajalec baterij zagotavlja, da bo imel nov baterijski paket več kot tisoč kilometrov dosega ter bo 13 odstotkov močnejši, kot Naslednja faza razvoja baterij bo nedvomno prihod baterij z elektrolitom v trdnem stanju (solid-state). Foto: Guliver Image ga bo Tesli dobavil BYD. Prav tako se bo njihova baterija polnila hitreje, kot se polni v obstoječih baterijskih paketih, daljša naj bi bila tudi življenjska doba.

Pri CATL za zdaj še niso potrdili, ali so se za naročilo novih baterij že odločili pri kakšnem avtomobilskem proizvajalcu. So pa njihovi naročniki že zdaj Volkswagen, BMW, Nio in tudi Tesla.

Daleč največji proizvajalec baterij na svetu

V prvem četrtletju so pri CATL zabeležili 24 odstotkov nižji čisti prihodek predvsem zaradi naraščajočih cen kovin. Kot pravijo, bo drugo četrtletje bolj dobičkonosno, saj so bili primorani dvigniti cene, ki jih bodo na koncu morali plačati kupci avtomobilov.

Vsekakor pa gre za daleč največjega proizvajalca baterij na svetu. V prvem četrtletju so namreč prodali skupno za 41 gigavatnih ur baterij, kar je dvakrat več kot drugi največji proizvajalec LG Energy.