Nova škoda octavia: slovo kontroverznih žarometov #foto

Foto: Škoda

Octavia je za Škodo eden najpomembnejših avtomobilov in zato je tudi niso razkrili na septembrskem salonu v Frankfurtu. Podobno kot Volkswagen z golfom jo bodo namreč Čehi (predvidoma novembra) razkrili na posebnem dogodku.

Nič več deljenih žarometov

Skica je sicer le pogojno uporabna, saj precej napihuje posamezne dele avtomobila. Vidne pa so dokaj ostre in dinamične linije, skica napoveduje tudi precej kupejevsko izvedbo strehe. Toda to vendarle ne bo manjši volkswagen arteon, saj so fotografije zamaskiranih vozil med testiranji octavie napovedovale precej konservativnejšo obliko.

Octavio bodo sicer izdelali na platformi MQB, gene pa si bo delila z novim golfom, seat leonom in audijem A3. Med pogoni lahko pričakujemo tudi priključno-hibridnega.

Prek skic pa lahko napovemo slovo sprednjih deljenih žarometov, ki jih je octavia dobila ob zadnji prenovi.

Foto: Škoda