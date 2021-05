Nova realnost v Ljubljani: polnjenje dražje tudi do 100 odstotkov

Na javnih električnih polnilnicah z izmeničnim tokom AC v shemi Gremo na elektriko je bil strošek polnjenja do zdaj odvisen od moči polnjenja in minut uporabe polnilnic. Te moči so med električnimi avtomobili zelo različne. Večina obstoječih je te polnilnice izkoristila le tretjinsko, torej z močjo dobrih sedem kilovatov. Novejši avtomobili so izkoristili 11 kilovatov, le zelo redki (predvsem renault zoe, renault twingo …) pa celotnih 22 kilovatov.

Cene enake ne glede na moč polnjenja

To je vplivalo na cene polnjenj. Pri Elektro Ljubljana so se po dveh letih prehoda na plačilnin sistem zdaj odločili za nov cenik, ki polnenje zaračunava le na količino kilovatnih ur (kWh) in ni odvisen od moči polnjenja. To bo poenostavilo uporabo, a s postavljenimi cenami tudi dvignilo cene. Ena kWh bo stala 20 centov, temu je treba prišteti še pol evra pristojbine (za predplačnike, sicer en evro) ob začetem polnenju.

Ob polnjenju vozila uporabniku na ulicah v prestolnici ni treba plačati parkirnine. Foto: Gregor Pavšič

Cena polnjenja se bo povečala tudi za 100 odstotkov

Pred slabim letom smo v Ljubljani polnili dva električna avtomobila z močno različno močjo polnjenja. Spodaj je prikaz razlike v ceni polnjenja lani in zdaj po novem ceniku. Pri avtomobilu s polnim izkoristkom se je cena podvojila, za približno polovico je cena narasla tudi pri vozilu s tretjinsko (glede na razpoložljivost) močjo polnjenja. Cenik je sicer enak kot ga je nedavno na svojih 22-kilovatnih polnilnicah uvedel tudi Petrol.