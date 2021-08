Nova najdva: na prodaj kar 174 zapuščenih klasikov #foto

Avtomobili so bili parkirani v velikem skladišču in vrsto let se jih nihče ni dotaknil niti jih nihče ni premikal.

Prebivalci Londona in drugi navdušenci nad klasičnimi avtomobili so včeraj lahko obiskali zapuščeno zasebno zbirko 174 avtomobilov, ki jih bodo poskušali v prihodnjih mesecih v celoti prodati. Nekateri med njimi so v odličnem, a zaprašenem stanju, spet drugi ne izgledajo ravno najboljše, a dražbena hiša ocenjuje vrednost celotne zbirke na milijon funtov (1,17 milijona evrov).

K sreči je bilo vseh 174 avtomobilov parkiranih na suhem, zato se njihovo stanje kljub mirovanju ni poslabšalo. Nekateri so sicer v boljšem stanju kot drugi, a ljubitelji ter zbiratelji so imeli videti marsikaj. Med vsemi avtomobili je kar nekaj porschejev iz različnih časovnih obdobij, ne manjkajo niti mercedesi in miniji.

Prav vsak rabi nekaj ljubezni

Nekatere parkirane avtomobile so celo zagnali, a tudi pri teh je potrebno opraviti vsaj najnujnejše servisne opravke. Pri nekaterih je potrebno zamenjati karoserijske dele, spet pri nekaterih ni niti papirjev. Poleg nakupa mora kupec zato nekaj denarja nameniti vsaj za delno obnovo.

Ni pa v zbirki res kakšnega redkega ali zelo dragega avtomobila. V večini gre za razmeroma poznane in priljubljene modele. Izpostaviti velja porshe 911 iz leta 1973, BMW 2002 iz leta 1975 in mercedesov razred G iz leta 1987. Kar nekaj je tudi mini morissov, land roverjev in različnih volkswagnov.

Prodaja je stekla tudi preko oglasnika ebay, nekatere bodo prodali preko interneta in večino s pomočjo dražbe. Celotno vrednost zbirke so sicer ocenili na milijon funtov (1,17 milijona evrov), a glede na avtomobile in njihovo stanje so najverjetneje prodajalci nekoliko pretiravali pri oceni.