Nova funkcija: Slovenec, ki je najvišje v avtomobilski industriji

Med slovenskimi avtomobilskimi menedžerji je prav Tom Fux prišel najvišje. V preteklosti je namreč že vodil Toyoto na največjem evropskem trgu v Nemčiji, zadnja leta pa nov oddelek Kinto, ki je usmerjen v nove avtomobilske storitve in souporabo vozil.

Od 1. julija naprej bo Fux vodenje Kinta predal Miguelu Fonseci, sam pa bo postal višji podpredsednik prodaje pri Toyota Motor Europe (TME). Fux bo v tej novi vlogi bedel nad prodajo, marketingom in zadovoljstvom strank pri znamkah Toyota in Lexus.

Tom Fux je bil pri Toyoti soudeležen pri številnih kriznih strateških odločitvah. Foto: Gregor Pavšič

Tom Fux je po končanem študiju sprejel delo pri Toyoti. To je bilo leta 1998, ko je Toyota v Ljubljani odprla novo podjetje. V ekipi je bilo deset Slovencev in dva Japonca. Fux je prevzel delo asistenta v prodaji, a je že po letu in pol napredoval do vodje prodaje, skrbel pa je tudi za marketing ter sodeloval pri odpiranju podjetij na Hrvaškem, v Srbiji ter BiH. Vodil je širitev Toyote na območju nekdanje Jugoslavije. Bil direktor družbe v Sloveniji in hkrati tudi najmlajši Toyotin direktor v Evropi. Star je bil komaj 28 let. Takrat je prišel klic iz Toyote Europe v Bruslju. Odločil se je, da sprejme izziv ter z "evropske perspektive" spozna Toyotin sistem delovanja.Leta 2008 bi moral prevzeti mesto vodje načrtovanja, prodaje in proizvodnje, a so se že začeli kazati prvi znaki gospodarske krize. Prevzel je krizni menedžment, ki je bil njegova prva "evropska" funkcija. Uspelo mu je vzpostaviti stabilnost. Leta 2010 je postal izvršni direktor za cenovno pozicioniranje in načrtovanje Toyote Europe. To je bilo obdobje, ko so se zrušili tečajni trgi. Fuxova naloga pa je v tem času bila, da poišče ravnovesje med cenami in številom naročenih avtomobilov. Leta 2012 je postal izvršni direktor prodaje.Toyota se je takrat odločila sprejeti hibridno strategijo. Bil je v njeni najožji ekipi, ko se je Toyota odločala o tem. Prodaja je začela rasti, Fuxa pa so postavili na čelo svoje družbe v Nemčiji. Njegova naloga je bila spet "krizna", torej prestrukturirati trgovsko mrežo in Toyoto vrniti tja, kjer je pred tem že bila.