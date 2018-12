Nova francoska uspešnica za slovenske ceste? #foto

Citroën C5 aircross nikakor ni le brat koncernske Peugeotove uspešnic 3008 in 5008. Čeprav bo v Slovenijo pripeljal pozno, je na izzive moderne družine pripravljen s pomično zadnjo klopjo, velikim prtljažnikom, tremi posamičnimi sedeži, naprednimi varnostnimi elementi in všečnim videzom. Od februarja bo pri trgovcih na voljo od 23.500 evrov dalje.

C5 aircross je dimenzijsko skoraj tako dolg kot peugeot 5008, vendar nima opcije sedmih sedežev. Pri Citroenu so raje izbrali pomično zadnjo klop in s tem povečali uporabnost druge vrste. Foto: Gašper Pirman

Razlika od Peugeotov? Začne se že pri pomični zadnji klopi.

Pri Citroënu se želijo oblikovno razlikovati od tekmecev, hkrati pa želijo tudi v tem segmentu avtomobilov postaviti merila glede prostornosti. Na videz je C5 aircross zagotovo prijeten in vsekakor vpadljiv, po nekaj minutah za volanom pa lahko pohvalimo njegove družinske vrednote.

Preselimo se takoj v drugo vrsto. Tam so nameščeni trije posamezni sedeži, pomični za 150 milimetrov in z nastavljivim naklonom hrbtnega dela med 19 in 26,5 stopinje. Še korak nazaj in že smo pri prtljažnem prostoru. V osnovni postavitvi ima 580 litrov prostornine, če so sedeži pomaknjeni povsem naprej, se prostornina poveča na 720 litrov, ob popolnoma podrti klopi pa nastane 1.630 litrov velika odprtina. Ob pomiku sovoznikovega sedeža povsem naprej lahko iz Ikee prepeljemo do 1,8 metra dolg predmet. Po celotni potniški kabini je še za skupno 33 litrov odlagalnih površin in v sredinski naslon lahko spravimo 1,5-litrsko plastenko.

Za razliko od primerljivo dolgega peugeota 5008 pa C5 aicross ne nudi možnosti sedmih sedežev.

Leta 2020 priključni hibrid in štirikolesni pogon

Že nekaj let se Citroën umika od štirikolesnega pogona in namesto njega ponuja sistem grip control. Enako je tudi pri C5 aircross, ki za doplačilo 300 evrov prinaša še nameščene "celoletne" pnevmatike M+S. Bo pa štirikolesni pogon prišel leta 2020 s priključnim hibridom. Plug-In Hybrid PHEV e-AWD bo združil vozniško dinamiko in varčno rabo energije ter nizko stopnjo izpustov - električni doseg bo znašal 50 kilometrov, v zrak bo izpustil manj kot 50 gramov emisij CO2 in imel sistemsko moč 225 "konjev".

Sveža in moderna potniška kabina, kjer je fizičnih stikal malo. Večino stvari upravljamo preko zaslona na dotik. Foto: Gašper Pirman

Pri C5 aircross so na voljo tudi digitalni merilniki. Foto: Gašper Pirman

C5 aircross sledi zdaj že prepoznavnemu oblikovnemu podpisu znamke. Z veliko barvnih kombinacij in bočnimi zaščitami airbump na cesti nedvomno izstopa. Foto: Gašper Pirman penaste gume visoke gostote zagotavlja še bolj udobno sedenje, saj preprečuje ugrezanje po dolgih urah vožnje, pa tudi staranje vozila po več letih uporabe.



Citroënov zaščitni znak v obliki hidroaktivnega vzmetenja se je 2. 6. 2017 dokončno poslovil. Zadnji avtomobil s Hydractive III+ je bil C5, avtomobil pa je uporabljal amortizerje za zaviranje gibanja karoserije in hidravlične valje, ki prenašajo sile vzmetenja na krogle, katerih dušik igra vlogo vzmeti. Omenjeno vzmetenje je v zadnjih desetletjih hkrati postalo sinonim znamke Citroën. V svet zvezd ga je izstrelil dogodek, ko je med poskusom atentata na francoskega predsednika Charlesa de Gaulla, ki se je zgodil 22. julija 1962, predsednikov voznik zaradi tovrstnega vzmetenja menda brez težav obvladal predsedniškega DS in pobegnil pred streli iz brzostrelke.



Gre za drugi citroën, ki ima vgrajeno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi dročniki. Medtem ko klasično vzmetenje sestavljajo blažilnik, vzmet in mehanski dročnik, ima Citroënova inovacija na obeh straneh dodatna dva hidravlična dročnika. Enega za raztezanje in drugega za kompresijo. Vzmetenje tako deluje dvostopenjsko. Citroën je tako kot v C4 vgradil tudi nova sprednja sedeža iz penaste gume. Dodatnih petnajst milimetrov novepenaste gume visoke gostote zagotavlja še bolj udobno sedenje,saj preprečuje ugrezanje po dolgih urah vožnje, pa tudi staranje vozila po več letih uporabe.Citroënov zaščitni znak v obliki hidroaktivnega vzmetenja se je 2. 6. 2017 dokončno poslovil. Zadnji avtomobil s Hydractive III+ je bil C5, avtomobil pa je uporabljal amortizerje za zaviranje gibanja karoserije in hidravlične valje, ki prenašajo sile vzmetenja na krogle, katerih dušik igra vlogo vzmeti. Omenjeno vzmetenje je v zadnjih desetletjih hkrati postalo sinonim znamke Citroën. V svet zvezd ga je izstrelil dogodek, ko je med poskusom atentata na francoskega predsednika Charlesa de Gaulla, ki se je zgodil 22. julija 1962, predsednikov voznik zaradi tovrstnega vzmetenja menda brez težav obvladal predsedniškega DS in pobegnil pred streli iz brzostrelke.Gre za drugi citroën, ki ima vgrajeno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi dročniki. Medtem ko klasično vzmetenje sestavljajo blažilnik, vzmet in mehanski dročnik, ima Citroënova inovacija na obeh straneh dodatna dva hidravlična dročnika. Enega za raztezanje in drugega za kompresijo. Vzmetenje tako deluje dvostopenjsko. Pri rahlem raztezanju ali stiskanju poteka blaženje brez posredovanja hidravličnih dročnikov. Pri Citroënu zagotavljajo, da bo v tem primeru hod vzmetenja vseeno bolj neoviran in da bo občutek v vozilu podoben "lebdenju na leteči preprogi". Pri močnejših udarcih s ceste pa hidravlična dročnika upočasnita premike, energijo po absorbiranju torej razprši.

Bencinsko paleto sestavljata dva motorja puretech (130 in 180). Prav tako sta pri dizlih na voljo dva motorja bluehdi (130 in 180). Foto: Gašper Pirman

Zadaj so luči v tehnologiji LED nameščene serijsko, sprednji polni žarometi LED pa so na seznamu opcijske opreme. Foto: Gašper Pirman

Od 23 tisočakov dalje

Kot so poudarili pri uvozniku C Automobil import, so namesto povsem oskubljenega osnovnega paketa opreme kot vstopnico v svet C5 aircrossa izbrali paket Live, ki prinaša bistveno večji nabor dodatne opreme. S tem so začetno ceno pomaknili nekoliko navzgor in pri tem cenovno prekašajo neposredne tekmece, a v zameno ponujajo že bogato opremljen avtomobil. Tako bo za C5 aircross z bencinskim agregatom puretech s 96 kilovati treba pripraviti vsaj 23 tisoč evrov (cena se v primeru financiranja in dodatnega popusta spusti na 21.700 evrov).

Najdražji je dizelsko gnani C5 aircross z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in paketom opreme Shine. Zanj bo treba pripraviti vsaj 35 tisoč evrov (oziroma 31 tisoč v primeru financiranja). V drugi polovici leta bo na voljo še bencinski puretech 130 z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

V celoti je kupcem na voljo kar dvajset različnih varnostno-asistenčnih sistemov, od tega jih ima najvišji paket Shine serijsko nameščenih že osemnajst.

Prtljažni prostor meri med 580 in 720 litri. Foto: Gašper Pirman

Fizična stikala so le v pomoč digitalnemu zaslonu, preko katerega upravljamo praktično vse pomembne stvari v avtomobilu. Foto: Gašper Pirman