Nova družinska dacia: vse to nudi, kmalu tudi velika novost

To je novi dacia jogger. Pet ali sedemsedežni družinski avtomobil, ki bo čez dve leti postal tudi prva hibridna dacia. Za zdaj na trg z bencinskim motorjem in kombinacijo bencina ter avtoplina.

Dacia je z razkrijem joggerja, svojega novega sedemsedežnega avtomobila - ta bo v ponudbi nasledil lodgyja - postavlja nove smernice racionalnega družinskega avtomobila. Jogger je dolg 4,5 metra in ima 2,9 metra medosne razdalje, ob tem pa kar zavidljvih 20 centimetrov oddaljenosti od tal. Oblikovno poskuša ujeti nekaj linij križancev in je nedvomno zasnovan bolj “avanturistično” kot njegov omenjeni predhodnik.

V joggerju bo mogoče tretjo vrsto pospraviti in to vpliva na prostornino prtljažnika. V tem primeru znaša 712 litrov, z dvignjeno zadnjo vrsto pa 213 litrov. Ob podrti drugi vrsti in odstranjeni tretji vrsti sedežev bo prostornina narasla na 1.819 litrov.

Bolj avanturističen videz kot pri prehodniku lodgyju. Foto: Dacia

Dacia obljublja tudi dovolj odlagalnih mest. V vrata bodo tako sodile litrske steklenice za vodo, vsaka vrsta sedežev bo imela svoje luči na stropu. Avtomobil je torej usmerjen v racionalno praktičnost. Vseeno bodo lahko joggerji opremljeni tudi z nekoliko naprednejšimi multimedijskimi sistemi, ki bodo podpirali nepogrešljiva vmesnika Car Play ali Android Auto.

Med varnostno-asistenčnimi sistemi bodo na voljo zaviranje v sili, nadzor mrtvega kota, pomočnik pri parkiranju (parkirni senzorji skupaj z vzvratno kamero) in pomoč pri speljevanju v klanec.

Najprej bencinski in bencinsko-plinski pogon, čez dve leti prvič tudi hibrid

Jogger bo imel sprva na voljo dva motorja. To bo najprej bencinski trivaljni litrski motor TCe 100, ki zmore 110 “konjev” in 2o0 njutonmetrov navora. Z enakim motorjem bodo nudili tudi različico “bi-fuel”, ki prinaša možnost pogona na avtoplin LPG. Tak jogger bo imel 40-litrsko posodo za avtoplin in 50-litrsko za bencin.

Čez dve leti bo jogger postal tudi prvi hibridni avtomobil znamke Dacia. Ta različica bo imela 1,6-litrski bencinski motor in dva elektromotorja. Obljubljajo celo do 40 odstotkov nižjo porabo goriva kot pri primerljivi bencinski različici.

