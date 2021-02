Nova afera: poslovnež, pod krinko pa vohun za Ruse?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslovneža iz Švedske so obtožili, da je pod krinko svoje službe dejansko vohunil za skrivnostmi avtomobilske industrije in jih prodajal Rusom.

Bere se kot del zgodbe o tajnem agentu Jamesu Bondu ali poročilo z vrha hladne vojne med ZDA in takratno Sovjetsko zvezo, toda zgodilo se je v letu 2021, in sicer na Švedskem. Tam so 47-letnega poslovnega svetovalca ujeli ob srečanju z ruskim diplomatom, ki mu je izročil kuverto s 27.800 švedskimi kronami (2.760 evrov).

Vohunil naj bi pri družbah Scania in Volvo

Obtožba trdi, da je neimenovani Šved pod krinko svoje službe dejansko opravljal vohunske naloge in avtomobilske skrivnosti prodajal tujcem, v tem primeru Rusom. Na spominske ključe je z računalnikov prenašal podatke in fotografiral zaslone računalnikov.

Pri družbi Scania so potrdili, da je Šved delal za njih, pri Volvu dogodkov še niso komentirali. Če bi ga spoznali za krivega, mu grozi do šest let zaporne kazni.

Kakšne informacije je prenašal tujcem, švedski preiskovalci niso razkrili.