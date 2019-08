Nov začetek? Volkswagen spreminja svoj logotip.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo moral zaradi novega logotipa zamenjati več kot 70 tisoč različnih znakov po celem svetu. Foto: Reuters

Nov začetek, nova podoba

Z novo podobo logotipa želijo znamko prikazati v drugačni luči. Tako kot novi modeli bo tudi logotip všeč mlajšim kupcem, ki jim je digitalni svet nekaj vsakdanjega in cenijo moderen dizajn. Novo podobo so razvijali tri leta, o novem videzu pa so pričeli razmišljati ob izbruhu afere dieselgate.

Nov logotip bodo razkrili sočasno z modelom ID.3. Prvo namensko električno vozilo skupine volkswagen prav tako prinaša ključen korak naprej, ki bo položil nove temelje za prihodnost. Toda prvi model, ki bo naprodaj in ga bo krasil novi logotip, bo osma generacija golfa. Na ceste naj bi zapeljal na začetku prihodnjega leta.

V uporabi od leta 2010

Trenutni logotip Volkswagen uporablja od leta 2010. Novi bo še vedno imel vključeni črki V in W v krogu, vendar bo bolj preprostega dvodimenzionalnega videza. Črki se med seboj ne bosta dotikali, obarvani bosta v belo in obdajala ju bo svetleče črna barva. Pri modelih GTI bo barvna kombinacija belo-rdeča.

Novi logotip je po prvih informacijah s Volkswagna predvsem bolj preprost in pripravljen na digitalno uporabo. Spremenili bodo tudi vrsto pisave ter uradnima barvama znamke (črna in bela) dodali še svetlejši odtenek modre.

Prvič ga bodo uradno predstavili na avtosalonu v Frankfurtu, sočasno pa ga bodo zamenjali tudi na sedežu podjetja v Wolfsburgu. V naslednjih dveh letih se bo novi logotip razširil na 171 različnih trgov in uporabljati ga bo pričelo več kot deset tisoč uradnih prodajalcev. Zamenjati bodo morali prek 70 tisoč logotipov po celem svetu (informacijske table, osvetljene table, napisi, prodajne brošure ...).