Klavzula 50 tisoč EUR: "Zdaj lahko vidite novega volkswagna!" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V industrijski hali na obrobju Düsseldorfa se je za skrbno varovanimi vrati skrival oblikovalski in fotografski studio, v katerem se je ravno dogajalo fotografiranje novega volkswagna T-roca cabrioleta. Dovolili so nam vstop in ogled vozila, ki bo prihodnje leto razširil ponudbo vodilne evropske avtomobilske znamke.

Volkswagen je danes ponoči uradno razkril fotografije novega T-roca cabrioleta, mi pa smo lahko ta avtomobil že pred dvema tednoma v živo videli v fotografskem studiu na obrobju Düsseldorfa. Tam so Nemci ob prehodnem podpisu klavzule v višini 50 tisoč evrov že pred premiero predčasno odprli vrata.

Odpiranje strehe v devetih sekundah poteka samodejno. Foto: Gregor Pavšič Korak na skoraj neznano avtomobilsko področje

Priljubljenost športnih terencev in crossoverjev še vedno ne pojenja, avtomobilski proizvajalci pa zato tudi znotraj tega razreda iščejo nove rešitve. Športnih terencev z odprto streho je bilo do zdaj zelo malo. Land Rover je ponujal evoqua cabrioleta, Volkswagen pa z novim T-rocom zdaj s precej nišnim avtomobilom vstopa v kompaktni razred avtomobilov.

Ozadje – novi T-roc cabrio v fotostudiu v Düsseldorfu

Novi T-roc cabriolet v fotografskem studiu. Foto: Gregor Pavšič

Vnaprej natančno določen položaj za avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

To bo avtomobil predvsem za dva potnika, čeprav je tudi zadaj prostora za silo dovolj. Foto: Gregor Pavšič

Odpiranje v devetih sekundah, kje so barvite strehe?

Streha se odpre v devetih sekundah, odpirati in zapirati pa jo je mogoče pri hitrosti do 30 kilometrov na uro. Skladno s tradicijo podobnih vozil (predvsem beetla in golfa) je streha platnena, a sprva bo na voljo le v precej nevpadljivi črni barvi.

Pri avtomobilu, ki bo s kupejevsko zasnovo postavnega crossoverja stavil prav na voznike z nekoliko drugačnimi avtomobilskimi apetiti, si lahko v prihodnje predstavljamo težnje kupcev po precej bolj izraznih, torej barvitih strehah.

zpušnim sistemom Akrapoviča v posebnem prispevku), prihodnjo pomlad pa na ceste prihaja še T-roc s premično mehko streho. T-roc je za Volkswagen sicer eden od pomembnejših modelov. Od jeseni leta 2017 so jih prodali več kot 360 tisoč. Zdaj njegovo ponudbo dopolnjujejo s športno različico R (več o tem avtomobilu z i), prihodnjo pomlad pa na ceste prihaja še T-roc s premično mehko streho.

Kljub daljši medosni razdalji bo to predvsem avtomobil za dva

Volkswagen ni le malenkostno predelal obstoječega T-roca. Poseg vanj ni bil majhen, saj je v novi izvedbi dobil tri centimetre daljšo medosno razdaljo. S tem so nadomestili potreben prostor za streho, s katerim so sicer izgubili del prostora za potnike na zadnji klopi in v prtljažniku. Oba sta pričakovano manjša kot pri običajnem petvratnem T-rocu, zato bo tako vozilo namenjeno kvečjemu dvema potnikoma. Zadaj bodo lahko udobno sedeli predvsem otroci, pa še ti le ob zaprti strehi. Protivetrna zaščita bo na voljo za sprednja potnika.

Dimenzije – VW T-roc cabriolet:

Dolžina: 4.268 mm Širina (brez ogledal): 1.811 mm Medosna razdalja: 2.630 mm Višina: 1.522 mm Prostornina prtljažnika: 284 l

Le bencinska motorja in brez štirikolesnega pogona

T-roc cabrio bo na voljo le z bencinskim motorjem in brez štirikolesnega pogona. Na voljo bosta litrski trivaljni motor TSI (85 kilovatov) in 1,5-litrski motor TSI (110 kilovatov). Šibkejši motor bo serijsko opremljen z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, pri močnejšem pa bo mogoče izbrati tudi samodejni sedemstopenjski menjalnik DSG.

Všečno oblikovanje zadka, ki (za razliko od nekdanjega eosa) nima dodatka. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič