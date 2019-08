Še en avtomobil, ki uradno ponuja Akrapoviča #foto

Ob predstavitvi novega volkswagen T-roca cabriolet (več o avtomobilu v posebnem članku) nam je Volkswagen pokazal tudi T-roca R z Akrapovičevim izpušnim sistemom. Tak avtomobil so v že skoraj serijski izvedbi sicer Nemci razkrili spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi.

"300-konjski" športni terenec iz Wolfsburga

T-roca R bo poganjal dvolitrski štirivaljni bencinski motor TSI. Ta ima moč 221 kilovatov (300 "konjev") in 400 njutonmetrov navora. Sestavni del tega avtomobila bosta tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG in štirikolesni pogon. Do 100 kilometrov na uro lahko ta avtomobil pospeši v 4,8 sekunde, najvišjo hitrost pa so omejili na 250 kilometrov na uro. Skupaj s slovenskim izpušnim sistemom bo ob doplačljivem paketu tak avtomobil imel tudi že 19-palčna platišča.

Ta izpuh je sicer podoben kot pri golfu R. Za njegovo izdelavo so uporabili napredne tehnologije (hidroforming, proces globokega vleka in 3D-laserski razrez) ter dele narejene v lastni livarni titana. V primerjavi s serijskim je tak izpuh sedem kilogramov lažji.

S titanovim izpuhom tudi do rekorda na Nordschleifu

Na Renaultovem dogodku turbo saga ob 40-letnici prve zmage turbomotorja v formuli ena smo v živo videli tudi novega renault megana RS trophy-R. S tem avtomobilom so Francozi na nemški stezi Nordschleife postavili nov rekord za serijske avtomobile s sprednjim pogonom.

Titanov izpušni sistem ima maso pod desetimi kilogrami in je bil del Renaultovih ambicij, da občutno zmanjšajo maso celotnega avtomobila. Ta ima sicer še vedno 1,8-litrski štirivaljni motor z močjo 221 kilovatov (300 "konjev"), toda zaradi manjše mase avtomobila so njegove zmogljivosti na stezah boljše. Renault bo izdelal omejeno serijo 500 tovrstnih športnih meganov.