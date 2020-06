Nov videz za britansko kraljevo letalo #foto

Letalo, ki ga uporablja premier Boris Johnson in člani kraljeve družine je dobilo novo vizualno podobo. Ker je letalo v lasti Kraljevih letalskih sil je bil vse do sedaj obarvano v sivo barvo, Johnson pa je, še preden je postal premier, tarnal nad njegovo dolgočasno podobo. Kljub varčevalnim ukrepom in slabšim gospodarskim napovedim za Veliko Britanijo je premierjevo letalo dobilo novo podobo v vrednosti 900 tisoč funtov (993 tisoč evrov).

RAF Voyager so med rednim servisom pobarvali v belo barvo, na rep so narisali podobo zastave Velike Britanije in z zlatimi veliko tiskanimi črkami na sredino zapisali še Velika Britanija. Z novo podobo naj bi premier Boris Johnson, člani kraljeve družine in drugi višji uradniki pomagali promovirati državo. Zaradi slabših gospodarskih obetov, ki jih je prinesel koronavirus pa je ta precej draga vizualna sprememba naletela na številne očitke.

Sprememba videza na željo Johnsona?

Boris Johnson, ki je postal premier Velike Britanije julija lani, je že leta 2018, kot minister za zunanje zadeve godrnjal nad zunanjo podobo letala. Ali je za spremembo videza odgovoren on uradno še ni znano, a glede na njegove izjave v preteklosti bo sedaj potoval bistveno bolj zadovoljen. ''Kaj naj rečem glede Voyagerja, mislim, da je super, toda ga je zelo težko dobiti. Nikoli ni na voljo. Ne vem kdo ga uporablja, a očitno ni nikoli na voljo,'' se je še kot zunanji minister pritoževal Johnson.

Skoraj milijon evrov vredna sprememba zunanje podobe je poskrbela za precej neodobravanja v Veliki Britaniji. Zaradi zategovanja pasov zaradi epidemije koronavirusa so v zrak skočili politiki in tudi javnost, ki ne vidijo potrebe po nepotrebnem zapravljanju denarja. Še posebej, ker je letalo v lasti podjetja AirTanker (evropski konzorcij v katerem je tudi Airbus), ki ministrstvu za obrambo daje v najem devet Voyagerjev.

Prebarvanje letala je stalo skoraj milijon evrov, zato so številni že kritizirali vlado, da v času epidemije po nepotrebnem zapravlja denar.

Ker je letalo v lasti Kraljevih letalskih sil je moralo biti obarvano v tradicionalno sivo barvo, a je Boris Johnson že večkrat poudaril, da mu zunanja podoba ni všeč. Foto: Reuters

Zakaj je bilo državniško letalo obarvano v kmauflažno sivo?

Številni so se tudi spraševali kako bo sprememba videza vplivala na njegove zadolžitve v vojski. Ker je letalo v lasti Kraljevih letalskih sil gre tehnično gledano za vojaško letalo, ki bi v primeru vojne ali drugih težav služilo za obrambne namene. Ker RAF (Royal Air Force) nima namenskega VIP letala so državniki in kraljeva družina uporabljali to letalo ZZ336, s prirejeno VIP notranjostjo in številnimi sedeži iz prvega razreda.

Kljub temu je moralo biti obarvano v sivo barvo, ta letalski tanker pa je moral biti vedno pripravljen na akcijo. Kako bo sprememba zunanjosti vplivala na njegovo možnost uporabe v primeru njegove aktivacije ni znano, a kot pravi urad premierja je letalo ostalo še vedno enako, sprememba barve pa ne vpliva na njegove vojaške funkcije.