Nov uspeh bratov iz Avstrije: v ZDA bodo dobili novo tovarno

John Deere, ameriški večinski lastnik avstrijske družbe Kreisel Electric, bo zanje v ZDA gradil novo tovarno baterij in hitrih polnilnikov.

Kreisel Electric so ustanovili trije bratje iz Avstrije, (z leve) Markus, Philipp in Johann. Foto: Kreisel Electric John Deere, ameriški proizvajalec kmetijske opreme – najbolj znani so po svojih visokozmogljivih zelenih traktorjih –, je konec leta 2021 postal večinski lastnik mladega avstrijskega podjetja Kreisel Electric.

Američani bodo zdaj namenili slabih 70 milijonov ameriških dolarjev (69,6 milijona) za gradnjo svojega novega sedeža podjetja in tudi novo tovarno baterij in polnilnic. Tovarno bodo postavili pri mestu Kernersville. Tovarna baterij in hitrih polnilnic, pri Kreislu, znanih pod imenom Chimero – te imajo vgrajeno baterijo –, bo imela skoraj 11 tisoč kvadratnih metrov površine.

Severna Karolina privablja vse več investicij

Omenjenim 70 milijonom dolarjev bodo lahko dodali še sto milijonov iz razvojnega sklada zvezne države Severna Karolina. Ta sklad je namenjen privabljanju dodatnih investicij za razvoj lokalnega gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest. Denar iz sklada je prejemnikom na voljo šele po dejanski investiciji v lokalno okolje.

Severna Karolina postaja zanimivo ameriško središče tovrstnih investicij. Tam gradnjo svoje tovarne načrtuje vietnamsko avtomobilsko podjetje VinFast, prav tako svoj sedež v ZDA tam načrtuje italijanski proizvajalcev ultrazmogljivih polnilnic Alpitronic, leta 2025 pa v Severni Karolini novo tovarno baterij načrtuje tudi Toyota.