Cena, ki osupne: to je najdražji traktor na svetu #video

John Deere je že pred leti začel prodajati njihov največji, najmočnejši in posledično tudi najdražji traktor. Konec lanskega leta je ta doživel manjšo prenovo in sočasen cenovni preskok ter z osnovno nakupno 587 tisoč evrov postal najdražji traktor na svetu. Ob izbranih doplačilnih opcijah se cena dvigne na osupljivih 690 tisoč evrov.

9620RX seveda ni traktor za slovenske njive in ceste. Ta 7,6 metra dolg in 2,9 metra širok orjak je preprosto prevelik za naše potrebe, z gromozansko nakupno ceno pa lahko njegov nakup upravičijo le največji kmetje, ki z njim obdelajo precej hektarjev obdelovalnih površin.

Po meri svetovnih superšportnikov

Ferrarijev portofino je s ceno malenkost nad 200 tisočaki najverjetneje najdražji vstopni model katerekoli znamke, a ljubitelj športnih avtomobilov bi si lahko kupil skoraj tri Ferrarijeve lepotce za ceno enega 9620RX. Zeleni orjak s svojim motorjem v žep pospravi tudi številne superšportnike.

Poganja ga namreč 14,9-litrski dizelski šestvaljnik s 456 kilovati in 2.800 njutonmetri navora, ki so na voljo že od 1.600 vrtljajev naprej. Štirikolesni pogon prek gosenic omogoča 18-stopenjski samodejni menjalnik, ki ima povrhu vsega še šest vzvratnih prestav in lahko iz prostega teka neposredno prestavi v trinajsto prestavo. 9620RX ima suho maso 24.494 kilogramov in medosno razdaljo 4.128 milimetrov ter rezervoar za gorivo s prostornino 1.514 litrov.

Ta skoraj osem metrov dolg in tri metre širok zeleni orjak ni največji ali najmočnejši na svetu, je pa z zadnjo prenovo postal najdražji traktor na svetu. Foto: Wikimedia Commons

Razkošje dnevne sobe v delovnem stroju

Foto: John Deere Ceni primerna je tudi potniška kabina. Gre za eno najbolj urejenih in ličnih delovnih kabin, tako da lahko voznik med delom precej sproščeno upravlja traktor. Med najpomembnejšimi dejavniki je vzmetena kabina, ki ima na vsakem vogalu vzmetne blažilnike. Zaradi tega je vožnja tudi na še tako razgibani površini nadpovprečno udobna.

Voznik hidravliko in priključke upravlja prek elektronske tablice, občutljive na dotik, voznik pa si lahko delovanje te tablice prilagodi po svojih željah.