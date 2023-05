Nov trik Tesle? Še ena pocenitev, tokrat ne avtomobilov.

Zaradi višjih cen električne energije, ki so bile posledica vojne v Ukrajini, je morala tudi Tesla povišati ceno polnjenja na svojih lastnih hitrih polnilnicah. S tem so sledili drugim ponudnikom, ki so ceno uporabe javnih polnilnic v zadnjem letu prav tako občutno povišali.

S tem se je povečala razlika med lastniki električnih avtomobilov, ki ga lahko polnijo doma, in tistimi, ki se morajo zanesti na javno polnilno infrastrukturo. Medtem ko je domače polnjenje še naprej zelo ugodno, je namreč javna infrastruktura postala predraga, da bi upravičila – če bi uporabljali izključno te polnilnice – racionalen prehod na električni avtomobil.

Prikaz trenutnih cen za polnjenje v Teslinem avtomobilu. Foto: Gregor Pavšič

Pri Tesli so zdaj, ker so po njihovih podatkih razmere na energijskem trgu že postale dovolj stabilne, cene na polnilnicah znižali. V večini evropskih držav so polnjenja cenejša za od 10 do 20 odstotkov, v nekaterih državah pa celo do 25 odstotkov.

Pri tem gre za povprečno ceno ene kilovatne ure, saj pri Tesli ceno polnjenja čez dan tudi na isti polnilnici spreminjajo. Dnevna cena sicer ni odvisna od cene elektrike na trgu, temveč predvsem od pričakovane gneče avtomobilov na polnilnem mestu. Takrat, ko je uporabnikov manj, je cena nižja.

Koliko stane "Teslinih" sto kilometrov?

Cena za eno kilovatno uro je letos tudi pri Tesli v Sloveniji že presegla mejo 50 centov. Povprečna cena naj bi bila zdaj 27 centov, kažejo podatki Društva e-mobilnost Slovenija (DEMS). Slovenske polnilnice so postale med najcenejšimi v Evropi, kjer se sicer povprečne cene za kilovatno uro pri Tesli gibajo med 30 in 40 centi.

Pri povprečni porabi 20 kilovatnih ur na sto kilometrov to v Sloveniji pomeni strošek 5,4 evra za sto kilometrov.

Za primerjavo: ena kilovatna ura na Ionity stane 79 centov, na Petrolovi primerljivi ultra zmogljivi polnilnici (HPC) 69 centov, na klasični 50-kilovatni hitri polnilnici pa 44 centov. Mreža Gremo na elektriko računa 49 centov za eno kilovatno uro na hitri polnilnici DC (50 kW), ob tem pa še en evro pristojbine.