Nov terenski paket: ne želi biti poznan le kot hibridni SUV

Adventure je po besedah Toyote namenjen voznikom, ki bi radi poudarili in drugim pokazali ljubezen ter predanost do vožnje zunaj urejenih cest. Po drugi strani pa s hibridnim pogonom še vedno dajejo velik poudarek ekonomični vožnji in skrbi za okolje.

Na cesti bo vsekakor drugačen

Od drugih RAV4 se bo omenjeni športni terenec razlikoval po drugačnem sprednjem delu. Logotip znamke se je preselil na sredino popolnoma črne maske hladilnika, ki ga zaokroži še drugačen položaj meglenk in nov odbijač z aluminijasto zaščito motorja. Veliko je črnih obrob, nova so tudi siva 19-palčna platišča. Kupec se bo ob izbiri paketa adventure lahko odločil tudi za unikatno dvobarvno barvo karoserije. V notranjosti so sedeži oblečeni v posebno barvo s kontrastnimi oranžnimi šivi. Na pragovih so nameščene še aluminijaste zaščitne ploščice.

Pogon ostaja nespremenjen

Hibridni RAV4 adventure še vedno poganjata 2,5-litrski bencinski motor in elektromotor (88 kW), ki deluje v navezi z bencinskim motorjem - skupaj na sprednja kolesa pošljeta 160 kilovatov sistemske moči. Zadnji 40-kilovatni elektromotor poskrbi še za pogon zadnjih koles.

Je pa RAV4 adventure že opremljen s popravki, ki so jih pri Toyoti namenili novemu modelnemu letu. Tako ga je že možno naročiti z novimi LED žarometi, novimi platišči, notranjo osvetlitvijo LED in priključki USB-C. Prvi RAV4 adventure bodo na slovenske ceste zapeljali v prvem četrtletju prihodnjega leta.