Nov super radar? Voznika ujame na 1,5 kilometra.

Merilna naprava Laser Tech tTucam II stane slabih 11 tisoč evrov, je poročal britanski Autoexpress, tamkajšnji policisti pa jo trenutno šele testirajo za morebitno poznejšo redno uporabo. Teoretično lahko ta naprava izmeri hitrost voznika z razdalje 1,5 kilometra in obenem zabeležili registrsko oznako vozila. Britanci so zaradi toleranc delovanje zmanjšali na razdaljo 750 metrov.

Naprava se ponaša s samodejnim ostrenjem, fotografijo ustrezne kakovosti lahko izdela vsake 0,3 sekunde, prav tako ima vgrajen modul za mobilni prenos podatkov oziroma brezžični internet.

Naprava zabeležene podatke samodejno pošlje v policijsko bazo, na podlagi katere voznik nato prejme globo za prekršek. Glede na tehnične specifikacije bi lahko merilna naprava zaznala celo premajhno varnostno razdaljo, agresivno vožnjo in nepripete potnike v avtomobilu. V nasprotju s prvo zna druga različica Truecama meritve hitrosti opravljati tudi ponoči, ne le podnevi.

This morning, the Tru-Cam was deployed on Moss Lane. Despite no drivers being caught the last few times it has been deployed, today, one driver was caught exceeding 35mph so they will be hearing from us shortly. #maccsouth #trucam pic.twitter.com/YAxlZJMwzv