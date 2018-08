Nov strup iz Lamborghinijeve tovarne #foto

Pri Lamborghiniju so v zadnjih letih beležili stalno rast prodaje svojih superšportnikov in med temi bo novi aventador SVJ zavzemal eno vodilnih mest. Sodeč po zmogljivostih je ta enakovreden modelu centario, ki so ga Italijani izdelali v zelo majhnem proizvodnem obsegu, in je močnejši od klasičnega aventadorja.

Na vseh področjih nadgradil klasičnega aventadorja

Različico SVJ poganja 6,2-litrski motor V12, ki zmore 566 kilovatov (770 'konjev') in 720 njutonmetrov navora. Najvišja hitrost znaša 350 kilometrov na uro. Ni slabo za aventadorja SVJ, ki ima sicer maso le 1.525 kilogramov.

Aventador SVJ ima štirikolesni pogon in štirikolesno krmiljenje, prav tako pa tudi novo evolucijo aerodinamičnega paketa, 40 odstotkov večji podtlak in tudi izboljšano podvozje. SVJ je torej na vseh področjih nadgradil klasičnega aventadorja in je tako namenjen še bolj zahtevnim kupcem superšportnih avtomobilov.

Lamborghini bo izdelal 900 primerkov aventadorja SVJ, ki bo stal od slabih 400 tisoč evrov naprej. Dodatnih 63 vozil bo na voljo v različici 63 Edition, ki spominja na leto 1963 (ustanovitev znamke) in v kakršni je Lamborghini novega aventadorja v ZDA tudi predstavil.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini Foto: Lamborghini