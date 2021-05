Nov rekord: Velenje z več kot sto odličnimi avtomobili

Velenjčani so svoj prvi reli organizirali že leta 1984. Foto: Gregor Pavšič Zadnjo soboto v maju se bo v Velenju začelo slovensko državno prvenstvo v reliju, ki bo obenem tudi otvoritev mednarodnega pokala Mitropa. Čeprav rok za prijave sploh še ni končan, so jih organizatorji prejeli že 105. V tujini je zaradi epidemiloških razmer nekaj prireditev odpadlo, zato več tujcev izkorišča priložnost za nastop v Sloveniji. Več kot sto prijav prav tako napoveduje rekordno število udeležencev na velenjskem reliju. Do zdaj jih je na tem reliju štartalo največ 85 in sicer leta 2005. Predlani je vozilo 74, lani pa 58 posadk.

Rok Turk lovi peti zaporedni naslov državnega prvaka v reliju, letos z novim sovoznikom Vilijem Ošlajem. Foto: Uroš Modlic

Čeprav rok za prijave na uvodni reli v Velenju še ni končan, o prvem favoritu državnega prvenstva ne gre dvomiti. Rok Turk (hyundai i20 R5) bo letos lovil že peti zaporedni naslov prvaka. Ta konec tedna bo na reliju v italijanskem Bellunu čistil zimsko dirkaško rjo, preizkušal (zdaj že njegov in ne več najeti) dirkalnik, predvsem pa se bo navajal na novega sovoznika Vilija Ošlaja.

Ker Aljoša Novak (škoda fabia rally2) po nastopu na SP na Hrvaškem za zdaj ne načrtuje resnejšega udejstvovanja v državnemu prvenstvu (tudi zaradi selitve družinskega podjetja) in bo hitri Boštjan Avbelj (škoda fabia rally2) po zmagi v Piancavallu naskakoval vrh italijanskega prvenstva IRC, so Turku vrata do naslova državnega prvaka malodane odprta. V Velenju bosta njegova najresnejša tekmeca nekdanji nemški podprvak Dominik (ford fiesta rally2) in madžarski veteran Ferenc Kiss (VW polo R5). Na prijavo lanskega zmagovalca in madžarskega prvaka Andrasa Hadika (ford fiesta rally2) še čakamo.

To je le ena izmed ford fiest rally4 v slovenskem reliju. Gre za dirkalnik Blaža Podlesnika, ki pa ga bo v Velenju vozil Jan Medved. Foto: Uroš Modlic

V koledarju še vedno šest prireditev, od tega pet v Sloveniji

Toda reli je nepredvidljiv šport. V koledarju je trenutno še šest prireditev. Iz koledarja je izpadel junijski reli Delta v Zagrebu, izpeljava nekaterih slovenskih relijev pa je vsaj trenutno še odvisna od epidemioloških ukrepov. To še posebej velja za relija v Vipavski dolini (konec junija) in Novi Gorici (september), v koledarju sta nato še relija v Železnikih in Idriji. Za konec septembra je predvidena še udeležba na reliju v hrvaškem Poreču.

Omenjeno nepredvidljivost je pred dobrim mesecem na lastni koži občutil Aleš Zrinski. Lanski podprvak je bil že nared za nastop na hrvaškem reliju svetovnega prvenstva, ko je na zadnjem testu poškodoval dirkalnik. Do Velenja bo ford fiesta R5 predvidoma nared. Zrinski bi moral biti najbližje Turku, a obenem bo moral paziti na vse hitrejše dvokolesno gnane dirkalnike razreda rally4.

V letih 1998 in 1999 v Velenju tudi večkratni poljski državni prvak Janusz Kulig s toyoto celico GT-four ST205. Reli Velenje bo letos potekal že šestintridesetič. Prvič so ga organizirali leta 1984, ko je štel zgolj za slovensko republiško prvenstvo. Dve leti pozneje je bil prvič del takratnega jugoslovanskega državnega prvenstva. Leta 1998 je bil s koeficientom 2 prvič del evropskega prvenstva v reliju. Velenjčani so na dobri poti, da iz vidika tradicije prehitijo nekdanji sloviti reli Saturnus. Ta je doživel 37 izvedb.

Jernej Fakin je lanski reli v Velenju tako končal. Tja se letos vrača s ford fiesto rally4. Foto: osebni arhiv

Novi dirkalniki Peugeota in Forda s turbo motorji so vse hitrejši, obenem tudi cenovno dostopnejši in zato z njimi lahko vozi večje število tekmovalcev. Lanski osmoljenec državnega prvenstva Marko Grossi na peugeota 208 rally4 še čaka (v Velenju zato vozi starejšo različico R2), zato pa se na reliju po enemu letu vrača Jernej Fakin. In sicer z najeto ford fiesto rally4. Fakin je lani v Velenju doživel nesrečo in nato v nadaljevanju sezone ni več dirkal.

Enak Fordov dirkalnik vozi tudi Jan Medved. Zanimiv bo nastop komaj 17-letnega Marka Škulja (ford fiesta rally4). Aktualni prvak Simon Mlinar (peugeot 208 R2) prav tako sodi med ožje favorite, saj je za razliko od vseh naštetih povsem navajen dirkalnika. Mlinar je potrdil nastop v Velenju, za zdaj pa ne programa za celotno državno prvenstvo.

Novost v diviziji II je, da zdaj združuje vse avtomobile z dvokolesnim pogonom. Tako so vanjo letos vključili tudi dirkalnike R3. Tak primer je Grega Premrl (toyota GT 86), ki ima letos za seboj že 300 dirkaških kilometrov z relija za SP na Hrvaškem.

Naslov državnega prvaka v diviziji II branita Simon Mlinar in Erik Bizjak (peugeot 208 R2). Foto: Gregor Pavšič

Kar nekaj dirkalnikov se je znašlo v “izgubljenem območju” med razpisanimi razredi. To velja na primer za Darka Peljhana z VW polo proto (na osnovi mitsubishi lancerja) in Janka Čebrona (mitsubishi lancer EVO9). Mnogi dirkalniki sicer sodijo v divizijo III, kjer je razpon tehnologije zelo širok. Od BMW M3 Matjaža Zupančiča do starodobne lancie delte HF integrale Mirana Fabijana.

Eden izmed glavnih favoritov divizije I bo Franci Božič s sovoznikom Janezom Intiharjem (škoda fabia). Foto: Uroš Modlic

V najmanjšem razredu Diviziji 1 naslov državnega prvaka brani Nejc Mrak (suzuki swift). Mrak je bil eden od lanskih treh državnih prvakov, ki so do naslova prišli brez zmage na sicer le treh izpeljanih relijih. Prva priložnost bo v Velenju, kjer konkurentov ne bo manjkalo.

Lani je odlične vožnje pokazal Franci Božič (škoda fabia), tu so še izkušeni Bojan Velkavrh (VW polo), Rok Bodlaj (škoda fabia), Primož Kačič, Luka Brus (oba MG ZR 106) in ostali. Zanimiv bo nastop avstrijskega voznika Alfreda Kramerja jr. z novim renault cliom rally5, ki spada prav v ta razred. Na uvodni gorski dirki za DP je Domen Svet že pokazal potencial tega avtomobila.