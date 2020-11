Nov opazen mejnik Tesle, opazimo ga tudi v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že večkrat smo pisali o Teslini mreži ultra hitrih polnilnic, ki danes za podjetjet Elona Muska predstavljajo eno glavnih prednosti na trgu vse bolj razširjenih električnih vozil. Z njihovo pomočjo je za voznike tesel potovanje po Evropi enostavno, preprosta - sistem priključi in polni - pa je tudi njihova uporaba.

Tesla je zdaj v svojo mrežo vključila že 20 tisoč teh polnilnic, ki jih v zadnjem obdobju dopolnjujejo s še močnejšimi polnilnicami tretje generacije.

Sto kilometrov dosega za dobre štiri evre

Konec lanskega leta so imeli na 1.716 lokacijah po svetu postavljenih nekaj več kot 15 tisoč polnilnic, zdaj so preseli mejo 20 tisoč. V Sloveniji imajo polnilnice v Ljubljani, med Mariborom in Šentiljem ter na Kozini.

Kot smo poročali med zadnjim testom tesle model 3, stane polnjenje na teh polnilnicah okrog 4,4 evra za okvirnih 100 kilometrov dosega.