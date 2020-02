Nov obraz in tehnika za napad na VW golfa #foto

Čeprav gre za osvežitev, so pri Hyundaiu kar dodobra spremenili zunanji videz. i30, tekmec VW golfa, opel astre, peugeota 308 in drugih kombilimuzin v tem prodajno še vedno uspešnem razredu, je dobil nov, bolj oster nos. V oči najprej padejo tanjši žarometi z dnevnimi lučmi LED v obliki črke V, masko hladilnika so razširili in okrasili s tridimenzionalnim vzorcem. Bočna linija ostaja nespremenjena, vendar jo popestrijo novi dizajni platišč. Na zadku so spremembe prav tako manjše. Dizajn pri zadnjih lučeh je spremenjen in s svetlobno linijo v obliki črke V spominja na sprednje žaromete.

V notranjosti se najhitreje opazi nove digitalne merilnike in večjo večopravilno enoto. Foto: Hyundai

V notranjosti je dobil nekaj nujnih posodobitev

Lastniki i30 bodo v prenovljenem modelu sicer našli še malenkost drugačne prezračevalne šobe in nove barve oblazinjenja. Malce manj pozorne oči bodo bistveno lažje opazile večjo 10,25-palčno večopravilno enoto, drugačen pa bo tudi pogled na merilnike. Na seznamu dodatne opreme bodo namreč na voljo tudi sedempalčni digitalni merilniki.

Korejci so na seznam novosti dodali še nekaj varnostnih pomagal, ki jih avto v tem razredu nujno potrebuje. i30 bo tako lahko opremljen z aktivnim sistemom za ohranjanje vozila v voznem pasu, sistemom za opozarjanje voznika, da je vozilo spredaj spremenilo vozni pas, in asistentom, ki preprečuje nesreče v kombinaciji s sistemom za mrtvi kot.

Blagi hibrid na seznamu dodatne opreme

Litrski trivaljnik z 88 kilovati bo za doplačilo na voljo tudi z 48-voltnim sistemom blagega hibrida, bistveno bolj pa je zanimiv močnejši, 1,5-litrski turbobencinski motor s 118 kilovati in 48-voltno elektrifikacijo. Ker nekateri še vedno prisegajo na dizelski motor, bo na voljo 1,6-litrski štirivaljnik s 85 in 100 kilovati, oba pa sta prav tako blaga hibrida. V ponudbi še naprej ostaja tudi sedemstopenjski samodejni menjalnik.

Poleg običajnih paketov je prvič za i30 na voljo tudi športno obarvan N line, ki prinaša nekoliko izpiljeno vzmetenje, športne odbijače in malenkostne spremembe v potniški kabini. N line bo na voljo za vse tri karoserijske različice - fastback, petvratno in karavansko.

Paket opreme N line bo na voljo za vse tri karoserijske različice. Foto: Hyundai