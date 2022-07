Nov mejnik Tesle, ki so ga primerno proslavili #foto

Tesla je pred dobrimi desetimi leti tovarno v Fremontu, kjer sta prej svoje avtomobile izdelovala General Motors in Toyota, kupila nadvse ugodno in kot del kupnine sprejela Toyotino lastniško naložbo. Tovarno so predelali in postala je njihovo prvo središče za izdelavo električnih avtomobilov.

Po cestah vozi že skoraj tri milijone Teslinih avtomobilov

Zdaj so v tej tovarni dosegli jubilej dvomilijontega izdelanega avtomobila. To je bil rdeči model 3, sicer pa v tej tovarni izdelujejo tudi vse preostale Tesline modele.

Od leta 2009 je Tesla skupno izdelala okrog 2,9 milijona električnih avtomobilov. Med temi je 2,3 milijona modelov 3 in Y. Veliko večino preostalih so izdelali v Šanghaju na Kitajskem. Letos bodo na letni ravni predvidoma presegli mejo milijon izdelanih električnih avtomobilov, nadaljnja rast pa bo odvisna predvsem od uspešnosti zagona novih tovarn. Te bodo ključne tudi za časovno umestitev prihoda novih napovedanih vozil, to bosta najprej električni poltovornjak cybertruck in električni tovornjak.