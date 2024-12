Silovita eksplozija v tovarni streliva, 12 mrtvih

Eksplozija se je v tovarni v okrožju Karesi v Balikesirju na zahodu Turčije zgodila ob 8.25 po lokalnem času, v oddelku za proizvodnjo začetnih kapsul.

Na kraj so takoj usmerili številne ekipe nujne medicinske pomoči in gasilce.

‼️ BREAKING: An explosion occurred at a factory producing explosives in Balıkesir Province, Turkey



According to local media, 12 people were killed and three were injured. Authorities have ruled out the risk of another explosion and the possibility of sabotage. pic.twitter.com/mdRbAAzc9L