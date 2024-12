Oven

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Bik

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Dvojčka

Pazite se pretirane agresivnosti, prehitrih dejanj in vsiljevanja svojih stališč, ker bi na ta način dosegli ravno nasprotno od tistega, kar boste želeli. Možno je, da boste zaradi prevelike frustracije in želje po doseganju zastavljenega cilja storili nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Ne počnite stvari, za katere veste, da vas bodo do sporov zagotovo pripeljale.

Rak

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Lev

V vaših medosebnih odnosih bo več simpatije, razumevanja in humanosti. Svojo energijo boste usmerili v zasebno življenje. Bodite previdni pri stikih z osebami, ki se bodo na vaš račun želele okoristiti. Naj vas nikar ne premamijo njihove lepe besede, ljubeznivost in laskavi komplimenti.

Devica

Trudili se boste, da nihče ne bi ugotovil, kaj vas pravzaprav skrbi in kdo vas poskuša vreči iz ravnotežja. Niti mnogih dogodkov boste držali v svojih rokah ter se poskušali prilagajati novim okoliščinam, ki vam ne bodo niti najmanj všeč. Pri tem vam bodo zelo pomagali člani vaše družine. Imeli boste veliko skrbi, zato pustite, da vam priskočijo na pomoč.

Tehtnica

Velika verjetnost je, da boste danes imeli intenzivne in skrivnostne sanje, ki bodo malo osvetlile zapletene odnose. Kasneje lahko podrobnosti zapišete v beležko in jih podrobno analizirate. Sporočila sanj vam bodo odgovorila na mnogo vprašanj, če boste le vedeli, kje iskati. Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati.

Škorpijon

Družabni dogodki vas bodo popeljali v svet umetnosti, predvsem televizije, filma in grafike. Obkroženi boste z moderno tehnologijo. Ti ljudje vam bodo zagotovili dragocene podatke in zveze, ki bodo pripomogle k vaši karieri, še posebej na področju umetnosti. Bodite pozorni in predvsem uživajte v večeru ter pri spoznavanju novih ljudi.

Strelec

Posvečali se boste stvarem, ki vas že dalj časa veselijo, a prej niste imeli priložnosti za to. Naj bo to slikanje, glasba, ples ali ustvarjalno pisanje; popolnoma se boste prepustili. Ustvarili boste svoj domišljijski svet, kjer boste najbolj varni. Če se boste kdaj želeli bolj resno ukvarjati s temi konjički, imate velike možnosti, da vam bo to tudi uspelo.

Kozorog

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak na koncu se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda sicer šteje, ni pa odločilna.

Vodnar

Pazite na svoje zdravje. Že ko se boste zbudili, boste čutili, kako šibki ste. Primanjkuje vam spanca. Morda se vas loteva tudi utrujenost. Lahko celo, da se vas nevede loteva virusno obolenje, zato pazite na to, da si boste danes zagotovili dovolj počitka. Spočijte si in se podružite z družino.

Ribi

Zvečer lahko pričakujete ogromno druženja. Kljub temu, da bo dan naporen, bo večer lepši. Najverjetneje se boste srečali s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Počutili se boste odlično in nadoknaditi boste želeli vse za nazaj. Dialog in komunikacija vam ne bosta tuja. V dopoldnevu boste prisluhnili osebi, ki vam je blizu. Ponudili ji boste svojo pomoč.