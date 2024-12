Skoraj vsi so pred veliko zagato: obetajo se kazni v milijardah #foto

Avtomobilski proizvajalci že v preži čakajo na leto 2025, ki prinaša velike izzive na področju zahtevanega zniževanja izpustov CO2. Evropska unija bo s prvim januarjem zaostrila predpise. Povprečna raven izpusta CO2 na prevoženi kilometer za vsak novi avtomobil ne bo smela presegati 93,6 grama. Po oceni svetovalne družbe Dataforce bi bila ob enaki metodi izračuna letošnja predpisana raven 116 gramov na kilometer. Zahtevano znižanje izpusta CO2 je tako zelo veliko in mnoge znamke se kaznim ali visokim stroškom, ko bodo od uspešnejših tekmecev odkupile kredite, ne bodo mogle izogniti.

Glede na povprečno maso vozil bodo sicer proizvajalci dobili specifične cilje izpustov, enako velja za proizvajalce nišnih superšportnih in luksuznih avtomobilov.

Kazen za vsak preseženi gram CO2 bo znašala 95 evrov

Volkswagen je cene za ID.3 v Nemčiji spustil pod 30 tisoč evrov. Foto: Gregor Pavšič

Glede na letošnje prodajne številke se proizvajalcem obetajo kazni v višini okrog 15 milijard evrov. Taka je bila ocene Luce De Mea, izvršnega direktorja Renaulta in predsednika Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Samo Volkswagnov koncern bi lahko čakale kazni od 1,5 do celo 4,5 milijarde evrov, če v letu 2025 ne izboljšajo svojega električnega programa.

Podobno čaka Mercedes in Ford, v nekaj boljšem položaju so pri Stellantisu in Renaultu ter BMW. Jean-Philippe Imparato, prvi mož Stellantisa po odhodu Carlosa Tavaresa, je potencialne kazni za svoj koncern ocenil na tri milijarde evrov. Pri tem bo v letu 2025 upal na boljšo prodajo električnih različic avtomobilov pri svojih znamkah.

Po oceni analitikov bi se proizvajalci lahko kaznim izognili, če bi raven njihove električne ponudbe dosegla vsaj 22 odstotkov prodaje posamezne znamke. Na številnih evropskih trgih so trgovci začeli dražiti nove avtomobile z neelektrificiranimi bencinskimi motorji in hkrati izpostavljati popuste za električne avtomobile. Ta trend bi se lahko v naslednjem letu še povečal.

Volvo je s prodajo EX30 svoje izpuste že znižal pod zahtevano raven za leto 2025. Foto: Gregor Pavšič

Kako se izogniti kaznim?

Najučinkovitejša pot mimo kazni je boljša prodaja avtomobilov z ničelnimi ali nižjimi neposrednimi izpusti CO2. To so električni avtomobili, prav tako tudi hibridi. Proizvajalci lahko tudi kupijo eko kredite od tistih, ki imajo že izpolnjene cilje. Suzuki se je tako že povezal z Volvom, ki je med redkimi znamkami, ki zaradi dobre prodaje električnih avtomobilov že izpolnjuje cilje CO2 za leto 2025. Tudi pri Fordu so potrdili, da bodo za potrebe prodaje v Evropi in Severni Ameriki kupili kredite v višini 3,8 milijard dolarjev.

Po oceni analitikov bi lahko kredit stal 20 evrov za preseženi gram, kar je torej še vedno precej manj kot znašajo kazni. Poleg Volva jih bodo lahko prodajali pri Tesli in kitajskem BYD, ki izdeluje le avtomobile s priključnim kablom. Cilje za 2025 že izpolnjuje tudi kitajski SAIC s svojo znamko MG.

Trgovci bi lahko izpuste CO2 nižali tudi s podražitvijo avtomobilov s klasičnimi bencinskimi motorji. Ti so danes najcenejša možnost na trgu, že hibridni pogoni pa so pri nekaterih avtomobilih cenovno izenačeni (ali vsaj blizu) električnim različicam.

Politika bi cilje z izpusti prilagodila

Avtomobilska industrija je na Bruselj v zadnjih tednih vršila pritiske, da prestavi začetek veljave novih predpisov. Nemški gospodarski minister Robert Habeck je spregovoril o fleksibilnejšem pristopu. Za leto 2026 načrtovano ocenitev in morebitno prilagoditev zahtevanih ravni izpustov, če glede na razmere na trgu ne bi bile izvedljive, je predlagal že leta 2025.

Podobno zahtevo so na Evropsko komisijo poslale Avstrija, Bolgarija, Češka, Italija, Romunija in Slovaška, ki si želijo tudi znižanje kazni za presežene grame CO2. Po njihovem mnenju bi bilo smotrneje denar vložiti v nadaljnji razvoj, ki je za evropsko avtomobilsko industrijo trenutno velikega pomena.

Prihodnje leto visoka rast prodaje električnih avtomobilov?

Prodaja električnih avtomobilov v Evropi je letos na skoraj enaki ravni kot v lani, prihodnje leto pa bi lahko narasla za več kot 40 odstotkov. Proizvajalci bi lahko v Evropi prodali 3,1 milijona novih električnih avtomobilov. Mnogi bodo svoje avtomobile taktično raje prodali v letu 2025 kot letos, saj bo prodani električni avtomobil prihodnjem leto štel dvojno.

Tudi ob izogibanju kaznim pa bo lov za nižjimi izpusti prinesel visoke stroške. V Veliki Britaniji je avtomobilski sektor že opozoril, da bi strošek prehoda z vsemi ponujenimi popusti in spodbudami znašal okrog šest milijard funtov.