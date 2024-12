Najlepše božično darilo za otroka, ki potrebuje zobni aparat?

Dragi starši – ali ste vedeli, da lahko svojemu otroku letos podarite darilo, ki bo trajalo vse njegovo življenje – lep in zdrav nasmeh?

Pri ORTODONT TAKOJ® se zavedamo, da je skrb za oralno zdravje vašega otroka vaša prioriteta. Mi vam jo pomagamo uresničiti! Že osmo leto pomagamo slovenskim otrokom do ortodontskega zdravljenja na napotnico brez čakalne dobe pri najboljših ortodontih v Zagrebu in Reki na Hrvaškem.

Zobni aparat je darilo, s katerim boste razveselili in osrečili vašega otroka. Pri ORTODONT TAKOJ® bomo za vas izvedli servis napotitve otroka k najboljšemu hrvaškemu ortodontu. Foto: arhiv ponudnika

Strokovnjaki za povračila stroškov na napotnico

Naše storitve so zaupanja vredne tudi pri povračilu stroškov za zobni aparat prek ZZZS. Do zdaj smo uspešno pripravili več kot dva tisoč vlog za povračilo stroškov zdravljenja na napotnico v skladu z evropsko direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Naš tim poskrbi za celoten postopek – hitro, brez zapletov in brez tveganja za vas.

ORTODONT TAKOJ® upravlja družba HappyMed® d. o. o., ki ima vodilne in preverjene izkušnje s storitvami za načrtovano zdravljenje v tujini. Več informacij lahko najdete tukaj. Foto: arhiv ponudnika

Koliko vas darilo stane?

Cena zobnega aparata znaša od 1.950,00 evra na čeljust. Znesek boste poravnali v ordinaciji, lahko tudi na obroke, povrnil pa vam ga bo ZZZS na otrokovo napotnico. Edini 'strošek' za vas bo pot na Hrvaško in dragocen čas, ki ga boste preživeli z otrokom med kontrolami. Za oris naj povemo, da so povračila stroškov za zobni aparat tudi več kot 3.000,00 evra!

Pri ORTODONT TAKOJ® poskrbimo, da vam ZZZS v najkrajšem času nakaže povračilo stroškov za plačane in opravljene ortodontske storitve vašega otroka na Hrvaškem. Foto: arhiv ponudnika

Pogoji za povračilo stroškov za zobni aparat

Vsak otrok, ki opravi ortodontski pregled pred dopolnjenim 16. letom starosti in doseže EF indeks nad 15 točk, je upravičen do povračila stroškov zobnega aparata na Hrvaškem na napotnico prek ZZZS.

Ortodontski pregled za EF indeks opravi ortodont z analizo odtisa zobnih lokov, natančnimi meritvami zob in oceno rentgenskih posnetkov (ortopana). Na podlagi izračuna točk se določi pravica otroka do zobnega aparata na napotnico ter pripravi načrt zdravljenja za lepši in zdrav nasmeh. Zobni aparat se pri otroku lahko namesti takoj po pregledu.

Če ima vaš otrok že izmerjen EF indeks nad 15 točk in v Sloveniji čaka na zobni aparat, ga lahko v ORTODONT TAKOJ® naročite na takojšnjo postavitev zobnega aparata brez čakalne dobe pri izbranem ortodontu v Zagrebu ali Reki na Hrvaškem.

Meritve za izračun EF indeksa so pogoj, da ortodont oceni pravico vašega otroka do zdravljenja s povračilom stroškov na napotnico od ZZZS. Foto: arhiv ponudnika

Zobni aparat je zlata vredno darilo

Zobni aparat je več kot le zobozdravstvena potreba – je edinstveno darilo, ki izraža vašo ljubezen, skrb in odgovornost. Z ORTODONT TAKOJ® poskrbite, da bo vaš otrok prejel najboljšo ortodontsko oskrbo za poravnavo zob, brez čakanja!

Vaša hčerka ali sin dobi ortodontsko oskrbo pri najboljšem hrvaškem ortodontu, z najnovejšim zobnim aparatom in tehniko poravnave zob. Ekipa ORTODONT TAKOJ® vam nudi stalno podporo med zdravljenjem ter servis za povračilo stroškov za ZZZS med ali po zaključenem zdravljenju. Foto: arhiv ponudnika

Druženje z otrokom enkrat mesečno

Ortodontske kontrole potekajo enkrat mesečno. Naj vam vožnja ne bo ovira, temveč priložnost za kakovostno druženje z otrokom. Potovanje na Hrvaško spremenite v nepozabno družinsko izkušnjo. Vaš otrok pa bo po vsaki kontroli imel bolj ravne zobe!

Foto: arhiv ponudnika

Po EF indeks, po točke in na adventne lučke!

Pripeljite svojega otroka na ortodontski pregled v adventni Zagreb ali Reko, kjer bo ortodont izmeril njegov EF indeks. Po pregledu izkoristite priložnost za praznično družinsko doživetje – uživajte v dišečih stojnicah, prazničnih lučkah in nepozabnem vzdušju. Adventni Zagreb in Reka ponujata čarobno vzdušje, ki ga ne smete zamuditi!

Ortodontski pregled boste z otrokom naredili v najlepšem času v letu! Združite ga lahko z ogledom božičnega Zagreba in Reke ter se pridružite turistom iz celega sveta. Foto: arhiv ponudnika

Mi plačamo ortodontski pregled namesto vas!

Skrbi glede povračila stroškov? Ne želite čakati do 60 dni, kolikor lahko traja postopek pri ZZZS? Brez skrbi! V ORTODONT TAKOJ® plačamo pregled z EF indeksom namesto vas in prevzamemo vsa morebitna tveganja! Naš strokovni tim poskrbi za celoten postopek povračila, vi pa uživate v brezskrbnem zdravljenju svojega otroka.

*ponudba velja v ordinaciji v Zagrebu.

Namesto vas plačamo ortodontski pregled v višini 130,00 evra. Strošek pregleda pa si nato povrnemo na poslovni račun HappyMed d. o. o.. Primerno za starše, ki ne želijo tvegati, da jim ZZZS ne bo povrnil plačanega pregleda oziroma da bi se pri postopku povračila karkoli zapletlo. Foto: arhiv ponudnika