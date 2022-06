Jutri bo minilo natanko deset let od dneva, ko je Tesla prvemu ducatu kupcev predala prve primerke modela S in s tem začela desetletje velikih sprememb v avtomobilski industriji. Junija leta 2012 je bila Tesla na robu bankrota in tik pred prodajo Googlu, mnoge (ne pa vse) preroške besede Elona Muska pa so se od takrat tudi uresničile.

Elon Musk bi Teslo, ker jim je zmanjkovalo denarja, sredi leta 2013 skoraj prodal Googlu. Foto: Reuters 22. junij 2012. V tovarni pri Freemontu v Kaliforniji so se zbrali Teslinimi zaposleni, nekaj prvih strank in predstavniki ameriških medijev. Iz tovarne so prvi kupci domov odpeljali prve serijske primerke modela S. Prevzeli so jih z zamudo vsaj leta in pol, a dogodek je bil kljub temu za zbrane čustven in navdan s ponosom. Takrat so si prisotni težko predstavljali, kako velik vpliv bo imela ta električna limuzina na nadaljnji razvoj avtomobilskega sveta.

Pa je še vsaj nekaj nadaljnjih mesecev kazalo slabo. Zelo slabo. Javnosti je bil avtomobil sicer všeč, a mnoge med tistimi, ki so pred tem vplačali po pet tisoč dolarjev avansa in se z njim uvrstili na čakalni seznam, so skrbela poročila o porodnih težavah še zelo mladega avtomobilskega podjetja. Tesli na tisoče rezervacij ni pomagalo kaj dosti, če teh niso mogli pretvoriti v dejanska naročila oziroma nakupe.

Tesla je z modelom S kot prva dokazala, da je električni avtomobil lahko nekaj oblikovalsko všečnega, da je lahko tudi avtomobil brez klasičnega motorja predmet poželenja in da si kupci dobro delujočih električnih avtomobilov zares želijo. Foto: Reuters Na teden so uspeli izdelati le kakih deset avtomobilov. Napadli so jih borzni špekulanti z delnicami “na kratko”. V začetku leta 2013 so poslovne težave, resda skrite pred javnostjo, prišle do kritične točke. Tesla je imela le še za približno dva tedna denarja in za nekaj časa so morali celo ustaviti delo v tovarni. Elon Musk je takrat zbral svoje zaposlene z vseh področji in jim naročil, naj začnejo klicariti ljudi z rezervacijami in jih nekako prepričajo v nakup. Brez prodanih avtomobilov bi podjetje takrat propadlo.

V potezi obupa je Musk poklical celo soustanovitelja Googla Larryja Pagea in mu ponudil nakup Tesle. Sam je sicer želel določeno nadzorno vlogo, da bi Tesla tudi pod lastništvom Googla ohranila zavezo, da na trg v nekaj letih pošlje cenovno dostopne velikoserijske električne avtomobile. Glede na takratno vrednost bi Google lahko kupil Teslo za okrog šest milijard dolarjev.

Toda vsi tisti zaposleni iz najrazličnejših vetrov, ki jih je Musk posadil za telefone in jim naročil nagovarjanje hipotetičnih kupcev, so poskrbeli za pravi filmski preobrat. Čeprav to ni bilo njihovo delo, so postali zelo uspešni prodajalci avtomobilov. Presenetili so vse; v prvem četrtletju so prodali 4.900 modelov S in maja 2013 je Tesla na Wall Stretu za prvo četrtletje objavila svojih prvih enajst milijonov dolarjev dobička. Prodaja Googlu, ki je s svojimi skeptičnimi pravniki predolgo kolebal, ni bila več potrebna.

Trenutek, ko so prototip tesle model S prvič zapeljali. Nihče ni vedel, da so ga skupaj “zlepili” z magneti in da stoji na osnovi deset centimetrov podaljšanega mercedesa CLS. Foto: Reuters

Elon Musk leta 2009, ko je predstavljal prvi Teslin model roadster. Foto: Reuters

Podobno kot so nekoč Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim v garaži izumila YouTube, je leta 2009 tudi Tesla v majhni delavnici v Silicijevi dolini sestavila prvi električni roadster. Do leta 2012 so jih prodali okrog 2.500, nekatere med njimi tudi že v Slovenijo. Prvega roadsterja je po naših cestah pred desetletjem vozil podjetnik Roman Bernard.

Musk se je takrat že razšel s Henrikom Fiskerjem, ki je iz gline izdelal prve modele za model S in nato raje ustanovil svoje podjetje. Musk je novega oblikovalca našel v Franzu von Holzhausnu in se z njim odlično ujel. Januarja leta 2009 je na avtomobilski razstavi v Detroitu in to na mestu, kjer je navadno svoje avtomobile razstavljal Porsche, Tesla pokazala prototip modela S. Nič bahavi niso bili, celotna predstavitev avtomobila in lastnega baterijskega sklopa je bila celo zelo skromna. Ker je veliko proizvajalcev odpovedalo prihod, so za najem razstavišča dobili celo nekaj popusta.

Tesla je kot prva v avtomobile vgradila velike zaslone, ki pa jih pred desetletjem pri dobaviteljih še ni bilo. Foto: Reuters

Dva meseca pozneje so avtomobil na javni predstavitvi prvič zapeljali. Prototip, ki so ga razvijali kar pod šotorom pred tovarno Space X, še ni imel pozneje prepoznavnih potopnih kljuk na vratih. Pošteno se je zapletlo tudi pri vprašanju, kjer sploh dobiti 43-centimetrski zaslon za notranjost avtomobila. Česa takega ni naredil še nihče in takrat obstoječi zasloni še niso bili primerni za vgradnjo v avtomobile.

Delujoči prototip modela S je nastal na osnovi mercedesa CLS, a da bi sovpadal s skicami von Holzhausna, so mu medosje podaljšali za deset centimetrov.

Tesla je prvo tovarno “dobila” pri Freemontu, kjer sta prej avtomobile skupaj izdelovala General Motors in Toyota. Nov obrat je bil moderen, svetel in čist. Foto: Reuters

Poleg Daimlerja je bila med prvimi vlagatelji v Teslo tudi Toyota. Ko so jim prodali tovarno, so postali 2,5-odstotni lastnik podjetja. Foto: Reuters

Nekateri deli karoserije so bili skupaj povezani kar z magneti. Prototip se je komaj držal skupaj, a pustil je močan vtis. Prisotni so ga opisali kot kombinacijo Aston Martina in Maseratija. Izdelati en prototip pa je bilo eno, začeti s serijsko proizvodnjo avtomobila pa nekaj povsem drugega. Pri Tesli niso imeli ne tovarne, niti veliko zaposlenih, še manj pa denarja. Toda proti sredini leta 2009 jim je že kazalo bolje. Prepričali so Daimler, da je kupil desetodstotni delež, januarja leta 2010 pa je ameriško ministrstvo za energetiko Tesli posodilo 465 milijonov dolarjev.

Maja tega leta so po spletu srečnih naključij in gospodarski krizi uspeli kupiti propadlo tovarno v Freemontu, kjer so prej izdelovali avtomobile za General Motors in Toyoto. Aprila tega leta je iz tovarne pripeljala zadnja toyota, nato pa so Japonci sklenili dogovor in Toyota je postala 2,5-odstotna lastnica Tesle. Glede na kupnino in vložek v lastništvo so tovarno dobili praktično brezplačno, ob tem pa rešili tudi pet tisoč zaposlenih. Poteza, da so tovarno postavili v Kaliforniji in ne v Detroitu, je bila za avtomobilski svet zelo nenavadna.

Musku so se smejali, ko je Teslo napovedal kot nekoč najbolj vredno avtomobilsko podjetje

Ker so od ZDA dobili manj kot pol milijarde dolarjev, so potrebovali še več sredstev in zato so 29. junija 2010 vstopili na borzo. Zbrali so 226 milijonov dolarjev, vrednost družbe pa je v prvem dnevu - kljub porabljenim 700 milijonom v sedmih letih - zrala za več kot 40 odstotkov. Čeprav so imeli več denarja, so bili še vedno pravi palčki pod streho SpaceX. Javnost je nanje še naprej gledala predvsem kot na “požiralnike” denarja. Sredi leta 2012 so se ob vseh že omenjenih finančnih in proizvodnih težavah iz Tesle mnogi predvsem norčevali.

Toda v istem času je Musk kot protiudarec začel govoriti, da bo Tesla nekoč postala najbolj vredno avtomobilsko podjetje na svetu. Izpadlo je kot širokoustenje, a ta napoved se je že uresničila.

Lastna mreža polnilnic in njihovo zanesljivo delovanje danes velja za eno ključnih prednosti Tesle pred konkurenco. Foto: Reuters

Prvih šest hitrih polnilnic v ZDA, danes jih imajo že več kot 30 tisoč

Pred desetimi leti je Tesla v ZDA postavila tudi svoje prve lastne električne polnilnice. Kljub visokim naložbenim stroškom so verjeli vanje in jih predstavili kot osrednji del svoje celovite ponudbe. Prvih šest so postavili v Kaliforniji, Nevadi in Arizoni. Napovedali so jih še na “stotine”.

Danes jih imajo več kot 30 tisoč in so za zdaj med najpomembnejšimi prednostmi Tesle pred konkurenco. Zahvaljujoč njim se je mogoče s teslo iz Ljubljane brez težav in skrbi odpeljati do Lizbone, ali pa do Osla ali Carigrada. Takrat so pri Tesli zgrešili le z napovedjo, da bodo kmalu ob cesti nudili tudi postojanke za hitro menjavo baterij. Uspešno so preživeli tudi slabe začetne kritike v medijih, pa tudi prve odmevne požare in mnoge začetniške težave. Tesla je model S postavila v krog premijskih znamk, za katerega pa objektivno še nekaj let ni bila zrela.

S teslo model S leta 2013 prvič na Ljubljanskem gradu. Foto: Gregor Pavšič

Pred desetimi leti se s testnim električnim avtomobilom še nismo mogli iz Maribora pripeljati v Ljubljano

Leta 2011 je med testne avtomobile na Siol.net prvič zapeljal električni avtomobil. To je bil mali peugeot ion, s katerim se po avtocesti še ni bilo mogoče pripeljati iz Maribora v Ljubljano. Ob avtocesti smo “hitre” polnilnice namreč dobili šele štiri leta pozneje.

Dve leti prej so iz Avstrije v Ljubljano pripeljali prvo testno teslo model S, ki smo jo vozili po ljubljanskih ulicah in proti ljubljanskemu gradu. Elon Musk je bil takrat še vedno posebnež in avtomobilski Elon Musk, kakor smo ga v prvem portretu opisali še istega leta. V električne avtomobile, vsaj v velikoserijskem smislu, ni še skoraj nihče verjel.

Model S je bil za Teslo predpriprava za podobno krut vstop v svet velikoserijskih električnih vozil - danes veliko večino prodaje predstavljata model 3 in model Y. Foto: Gregor Pavšič

Toda jeseni leta 2015 se je zgodila dizelska afera Dieselgate. Če je bil Teslin model S najvplivnejši avtomobil zadnjega desetletja, je bil Dieselgate najvplivnejši dogodek tega obdobja. Oba skupaj sta začela velike spremembe v avtomobilski industriji. Tesla je z modelom S kot prva dokazala, da je električni avtomobil lahko nekaj oblikovalsko všečnega, da je lahko tudi avtomobil brez klasičnega motorja predmet poželenja in da si kupci dobro delujočih električnih avtomobilov zares želijo.

Dieselgate je začel (najbrž neupravičeno) gonjo proti dizlom in prek njega so se elektriki zavezali tudi skoraj vsi drugi proizvajalci.

Deset let po prvem izzivov ne manjka

Letos, ko bo Tesla predvidoma kot prva v enem letu prodala več kot milijon električnih avtomobilov, se zdijo porodne težave iz leta 2013 in skorajšnja prodaja Googlu le še kot slab spomin.

Deset let pozneje je Tesla še vedno edina znamka avtomobilov, ki električne avtomobile zares uspešno prodaja. Ključni aduti so predvsem v zanesljivem delovanju celotnega električnega sistema in polnjenja. Izzivi pa kajpak ostajajo predvsem v zagotavljanju dovolj velikih proizvodnih kapacitet, ki bi odprle vrata tudi naslednjim modelom. Deset let po prvem kupci že čakajo na novi model S, pa cybertruck, novega roadsterja in predvsem najmanjši model, neuradno “model 2”, ki bi z dostopno ceno dokončno uresničil Muskov sen iz leta 2012.