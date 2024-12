Kitajski Nio smo do zdaj poznali po luksuznih limuzinah in športnih terencih višjega razreda, prav tako tudi po konceptu sistema hitro zamenljivih baterij. Novost je dodatna znamka Firefly, ki bo namenjena cenejšim vozilom. Zdaj so pokazali prvega, ki ga bodo najprej začeli prodajati na Kitajskem in sicer sredi letošnjega leta, kmalu zatem pa predvidoma sledi tudi prihod v Evropo. Na katerih trgih se bo to zgodilo najprej, še ni znano.

O avtomobilu firefly je za zdaj znanega dokaj malo. Izpostavljamo lahko kratke previse in očitno prostornost vozila, ki bo sodil v rang nekoliko bolj premijskih mestnih avtomobilov kot so mini cooper e, smart #3 in renault 5.

Firefly ima kar 92 litrov velik sprednji prtljažnik “frunk”, kar je pet litrov več kot pri tesli model 3. To je eden največjih sprednjih prtljažnikov med vsemi električnimi avtomobili. Pri firefly ima celo možnost odtoka vode. Največja prostornina zadaj bo do 1.250 litrov.

Obračalni krog firefly bo 4,7 metra. Glede baterij in elektromotorjev za zdaj natančnejših podatkov še ni.

Foto: Nio