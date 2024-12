Zdaj je pravi čas, da rezervirate prvomajske počitnice na Hrvaškem

Slovenci prvomajske praznike doživljamo kot neke vrste uvod v počitniško sezono. Številni proste dni ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela izkoristijo za prvi skok na morje, glavna destinacija pa je večinoma sosednja Hrvaška. Razlogov za to je več, ravnokar pa se jim je pridružil še en, precej ključen: na Počitnice.si imajo noro ugodno first minute ponudbo prvomajskih počitnic na Hrvaškem , ki traja samo še do začetka leta 2025, zato se splača pohiteti!

Foto: Počitnice.si

Čeprav v zadnjih letih vse pogosteje izbiramo bolj oddaljene počitniške destinacije, kamor se je treba odpraviti z letalskim prevozom, ostaja sosednja Hrvaška trdno zasidrana v naših srcih. Tudi če počitnikujemo v kakšnih eksotičnih deželah na rajskih peščenih plažah, večina vsaj nekaj dni na leto preživi tudi na hrvaški obali.

first minute ponudbo prvomajskih počitnic v hotelih in apartmajih na Hvaškem, ki jo najdete mobilnih hišic ogledate TUKAJ. Ste med njimi tudi vi? Potem morate vsekakor pregledati, ki jo najdete TUKAJ ! Če ste ljubitelj mobilnih hišic, si lahko ponudboogledate

Razlogov za vsesplošno priljubljenost hrvaške obale med Slovenci je več. Hrvaška je blizu, vsa obmorska letovišča so dosegljiva z avtomobilom, kar je izjemno praktično, saj nam ni treba skrbeti, da bi imeli preveč prtljage. Poleg tega naša južna soseda omogoča počitnice tako na celini kot tudi na številnih otokih, v obeh primerih pa to vključuje prečudovite prodnate, betonske, pa tudi peščene plaže in neskončno sijajno modrino morja. Ker si delimo dobršen del preteklosti, tudi jezik na Hrvaškem ni ovira, nam to daje dodaten občutek varnosti, domačnosti in udobja.

Foto: Počitnice.si

Nekoliko manj znajo biti privlačne cene nastanitev, cestnin in trajektov, ki so se v zadnjih letih precej povišale. Mnogi tako spomladi, ko iščejo prenočišča za prvomajske počitnice na Hrvaškem, le nejeverno zmajujejo z glavo in zaman iščejo cenovno dostopno možnost oddiha.

Da ne boste med njimi tudi vi, izkoristite first minute ponudbo na Počitnice.si, saj si lahko z zgodnjimi rezervacijami do 31. decembra 2024 oziroma 31. januarja 2025 prvomajske počitnice na hrvaški obali zagotovite tudi do 30 odstotkov ugodneje !

Foto: Počitnice.si

Foto: Počitnice.si

Zakaj na prvomajske počitnice na Hrvaško?

Mnogi se bodo najbrž strinjali, da so hrvaška obmorska letovišča najlepša spomladi. Takrat namreč še ni gneče, značilne za glavno poletno sezono, tudi pregovorno muhasto vreme pa na hrvaško obalo nima tako močnega vpliva kot pri nas. Vse pogosteje je v času prvomajskih praznikov na Hrvaškem celo že tako toplo, da se je mogoče kopati v morju in uživati v morskih vragolijah.

A tudi če je morje še premrzlo, ni nobene bojazni, da bi se med počitnicami na Hrvaškem dolgočasili. V vsakem primeru so temperature zraka ob morju ravnopravšnje za uživanje na toplem soncu, sprehode po živahnih promenadah, uživanju v vrvežu kavarn in gostilnic ter odkrivanje skritih kotičkov dih jemajočih starodavnih mest in vasic.

neverjetno first minute ponudbo pri popusti do 30 odstotkov ! Preverite bogat nabor kakovostnih hotelov in apartmajev v številnih hrvaških obmorskih letoviščih 01/280 30 00! Nikar ne čakajte pomladi, že danes rezervirajte prvomajske počitnice na Hrvaškem in izkoristitepri Počitnice.si ! Preverite bogat nabor kakovostnih hotelov in apartmajev v številnih hrvaških obmorskih letoviščih TUKAJ , pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite

Katere so TOP destinacije za prvomajske počitnice na Hrvaškem v letu 2025?

Umag

Umag slovi kot eno najbolj priljubljenih hrvaških mest med slovenskimi počitnikarji, kar lahko deloma pripišemo njegovi geografski bližini, pa tudi kristalno čistemu morju in prečudovitim plažam. Med najbolj priljubljenimi so mestna peščena plaža Punta, naravna kamnita plaža Savudrija, plaža Laguna Stella Maris in čudovita prodnata plaža Kanegra v naravno zaščitenem zalivu. Poleg tega Umag nudi tudi kopico možnosti za športne aktivnosti, za tiste, ki raje ostanejo na kopnem, pa je v okolici na voljo veliko pohodniških in kolesarskih poti.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Poreč

Tudi Poreč je Slovencem zelo blizu, zato ga mnogi obiščejo tudi večkrat na leto. Pohvali se lahko s čudovitimi plažami, med katerimi so številne opremljene z modro zastavo, kar pomeni, da izpolnjujejo visoke standarde kakovosti in trajnostnega upravljanja. V Poreču lahko izbirate med bogato ponudbo kvalitetnih hotelov s tremi ali štirimi zvezdicami. Poleg kopanja Poreč ponuja širok spekter vodnih športov, obenem pa mesto predstavlja odlično izhodišče za raziskovanje narave in slikovitih krajev, kot so Motovun, Grožnjan in Rovinj, ki nudijo vpogled v bogato istrsko tradicijo in kulinariko.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Rovinj

Pridružite se nam na nepozabnih prvomajskih počitnicah v čarobnem Rovinju, kjer vas čakajo sprehodi po slikovitih obalnih poteh in kolesarjenje skozi prekrasne pomladne pokrajine. Uživajte v blagih spomladanskih temperaturah ob morju, kjer vam bodo hoteli v Rovinju Amarin, Eden in Lone nudili popolno udobje in razvajanje. Odkrijte čar istrske obale, sprostite se in napolnite z energijo na eni najlepših destinacij na Jadranu!

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Lošinj

Lošinj imenujejo tudi otok vitalnosti, saj poleg čarobnega morja in dih jemajočih plaž nudi čudovite obmorske pešpoti, navdušili vas bodo skriti zalivčki in dogajanje v mestnem jedru. Najbolj priljubljeni točki na otoku sta Mali Lošinj in Veli Lošinj, širše območje pa je znano kot domovanje približno 200 delfinov, zato obstaja velika verjetnost, da jih opazite. Na Lošinju je vsekakor vredno obiskati tudi zaliv Čikat, ki se pohvali s peščeno plažo in je zelo priljubljen med družinami, kakšen dan pa velja izkoristiti tudi za obisk sosednjih otokov, ki se nahajajo v neposredni bližini: Unije, Srakane, Susak in Ilovik.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Biograd na Moru

Počitnice v Biogradu na moru so odlične predvsem zaradi prečudovitih plaž, naravne sence in živahnega dogajanja. Poleg morskih užitkov Biograd na Moru ponuja tudi številne športne aktivnosti in turistične zanimivosti. Med najbolj znanimi sta Vransko jezero in lokalni muzej v središču mesta, kakšen dan pa lahko izkoristite tudi za izlet v bližnji Zadar, Nin in Šibenik.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Krk

Tudi otok Krk, ki se ponaša z dolgoletno turistično tradicijo, s celino pa ga povezuje legendarni most, se lahko tako kot večina hrvaške obale pohvali s kristalno čistim morjem, očarljivimi obalnimi mesti in pestrim izborom plaž, ki zadovoljijo vsak okus. Ne glede na to, ali imate raje družinsko vzdušje, vodne športne avanture ali mirne zalive, vas plaže Stara Baška, Punta Debij, Vela plaža in Porporela zagotovo ne bodo razočarale. Med letovišči so na Krku najbolj priljubljena mesta Omišalj, Njivice, Krk, Punat in Baška, poleg hotelov in apartmajev pa so tu izjemno priljubljene tudi mobilne hiške.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Brač

Brač je največji otok v srednji Dalmaciji, ki ponuja široko izbiro aktivnosti, od raziskovanja bogate kulturne dediščine in slikovitih vasi do sproščanja na soncu ob peščenih in prodnatih plažah. Pohvali se lahko z različnimi oblikami namestitev v letoviščih po vsem otoku. Najbolj priljubljena so Supetar, Postira in Bol – vse nudijo obilico naravne sence in prečudovite plaže za vse generacije ter okuse. Še posebej priporočamo čudovito vasico Postira, v kateri se ob lepi prodnati plaži nahajajo Hotel in apartmaji Pastura 4* in Grand Hotel View 4*.

Fotogalerija 1 / 2 / 2

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.