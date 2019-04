Nov koncept parkirišč? V Zagrebu že imajo enega. #video

V Zagrebu je postavljen prvi primerek enega izmed inovativnih pristopov do urejanja parkirišč v mestih. Rotacijski sistem lahko sprejme tudi do 16 avtomobilov, strošek za investitorja pa ni majhen.

To je rotacijski sistem, ki ga je izdelalo hrvaško podjetje Markoja. Prvi primerek so postavili pred poslovno stavbo Recro v Novem Zagrebu. Istočasno lahko sprejme do 12 vozil z največjo maso 2,5 tone, zavzame pa prostor le dveh klasičnih parkirnih mest.

Prva tovrstna parkirna platforma v Zagrebu. Foto: Markoja Kjer so potrebe po parkiriščih večje od razpoložljivega prostora

Podobne rešitve sicer že poznamo tudi iz nekaterih svetovnih prestolnic, kjer se danes pospešeno ubadajo s problematiko parkirnih mest in obvladovanja števila avtomobilov na mestnih ulicah. Tak rotacijski sistem lahko reši težave tam, kjer so potrebe po parkiriščih večje od razpoložljivega prostora (poslovne stavbe, turistični objekti …).

Pri Markoji lahko izdelajo sistem, ki sprejme od šest do 16 vozil. Primer rešitve za 12 vozil je visok 15,7 metra, dolg 5,3 metra in širok 5,4 metra. Sprejme lahko vozila, ki so široka največ 2,25 metra in imajo maso do 2,5 tone.

Eno pakirno mesto na platformi stane 10 tisoč evrov

Voznik svoj avtomobil parkira na prosto mesto, ki so oštevilčena. Ko ga spet potrebuje, na nadzorni plošči izbere želeno številko in rotacijski sistem ustrezno zavrti vozila in omogoči dostop. Hrvati bodo v prihodnje omogočili tudi rezervacijo prostih mest na platformi prek mobilne aplikacije.

Celoten sistem sicer ni poceni, saj v povprečju eno parkirno mesto stane okrog 10 tisoč evrov. Pri platformi z 12 parkirnimi mesti to za investitorja pomeni strošek okrog 120 tisoč evrov.

Foto: Markoja

Skice posameznih rešitev sistema, ki lahko sprejme tudi do 16 vozil.

Foto: Markoja

Foto: Markoja