Nov hangar na Brniku: priložnost za letalske sladokusce?

Do leta 2026 bodo na brniškem letališču zgradili še peti hangar za vzdrževanje letal. Namenjen bo širokotrupnim letalom velikosti do airbusa A350.

Na letališču na Brniku ima Adria Tehnika trenutno štiri hangarje, kjer je skupno prostor za osem ozkotrupnih letal. Podjetje ima sicer že več kot 50 letno tradicijo vzdrževanja letal. Od leta 2010 je Adria Tehnika ločena poslovna enota, trenutno v lasti holdinga Avia Prime Group. V njem sta poleg Adria Tehnike še JAT Tehnika in Linetech.

Že od leta 1989 na primer v Ljubljani vzdržujejo Airbusovo družino letal A320, prav tako so že dolgo uradni partner Bombardierja.

Dodatni peti hangar za Adrio Tehniko

Svojo dejavnost bodo v nekaj letih razširili tudi na širokotrupna Airbusova letala. To je na letalski konferenci Air Gateway to Europe v Ljubljani povedala komercialna direktorica podjetja Mirjana Tratnjek Ceh, je poročal letalski portal Exyuaviation. Dodatni peti hangar bodo zgradili do leta 2026, pokrival pa bo površino 6.400 kvadratnih metrov.

V njem bodo lahko sprejeli letala velikosti do airbusa A350, po potrebi pa bodo v njem še naprej lahko vzdrževali tudi ozkotrupna letala. Po odprtju hangarja bodo na osrednje slovensko letališče pogosteje priletela tudi precej večja potniška in tovorna letala.