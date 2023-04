Nov Guinnessov rekord? Registrsko oznako prodali za 15 milijonov.

V Dubaju so pod vodstvom šejka Mohameda bin Rašida organizirali dobrodelno dražbo, na kateri so prodali registrsko oznako P7. Anonimni kupec je zanjo plačal vrtoglavih 55 milijonov dubajskih dirhamov oziroma 15 milijonov dolarjev.

Sodeč po Guinnessovi knjigi rekordov je to najdražja registrska oznaka z dražbe vseh časov. Do zdaj je bil v njej kot najdražji tovrstni primer zapisana prodaja registrske oznake 1, ki so jo v Dubaju pri Emirates Auction leta 2008 prodali za 52,2 milijona dirhamov (14,2 milijona dolarjev). To registrsko oznako je takrat kupil Saeed Abdul Ghaffar Khouri iz Združenih Arabskih Emiratov.

Podobne oznake so predvsem priložnost za dokazovanje statusnega simbola, zato je tudi nekoliko presenetljivo, da je najnovejšo registrsko oznako z dražbe prejel anonimni kupec. Podobno kot v Dubaju so nekatere oznake izjemno dragocene tudi v Veliki Britaniji.

Registrska oznaka za 15 milijonov dolarjev, ki bodo šli v dobrodelne namene. Foto: Emirates Auction