Nov elan za Mercedesovo šik limuzino #foto

Mercedes-Benz je udarno začel letošnje leto, saj je poleg prve dostave superšportnega modela one zdaj predstavil še prenovljeni CLA. S posodobitvijo so to všečno limuzino pripravili na novo življenjsko obdobje - z novimi motorji, izboljšano tehnologijo in svežim videzom.

Tako limuzinski CLA kot karavan se po pričakovanjih vizualno minimalno razlikujeta od predhodnika. Prvič sta oba serijsko na voljo z lučmi LED in imata nameščeno novo masko hladilnika, kjer je glavni oblikovni poudarek na majhnih zvezdicah.

V notranjosti več recikliranih materialov

V notranjosti so novosti skrite očem, saj so Mercedesovi inženirji večji del novosti namenili tehnološkemu napredku modela. Med Foto: Mercedes-Benz najočitnejše spremembe spada prihod sedempalčne večopravilne enote in 10,25-palčnih digitalnih merilnikov. Ob izbiri boljšega paketa opreme se osrednji zaslon poveča na velikost 10,25 palca, prav tako je CLA ostal brez ostarele osrednje konzole. Nadomešča jo novejša, ki prinaša tudi večji odlagalni prostor pri vozniku.

Od hibrida do dizla

Pri Mercedesu so imeli precej več napisati pri motorni paleti. Priključnohibridni motor, ki je nameščen v CLA 250e, ima po prenovi močnejši elektromotor z 80 kilovati in moč polnjenja na izmeničnem toku je dvignjena na 11 kilovatov. Baterijski paket z zmogljivostjo 15,6 kilovatne ure ostaja enak, se ga pa lahko polni na hitri polnilnici z močjo do 22 kilovatov. Pri Mercedesu po merilnem ciklu WLTP obljubljajo vsaj 82 kilometrov dosega oziroma nekaj kilometrov manj pri izbiri različice shooting brake.

Na seznamu motornih opcij bosta še 1,3-litrski štirivaljni bencinski motor in dvolitrski štirivaljni bencinski motor. Tudi ljubitelji dizlov bodo prišli na svoj račun, saj bodo na voljo kar trije različni motorji. Tako kot ponavadi je največ pozornosti usmerjene v športni različici AMG. Šibkejšo, AMG CLA 35, poganja blagohibridni motor ter ima 225 kilovatov in 400 njutonmetrov navora. Za najzahtevnejše kupce je na vrhu modelne palete AMG CLA 45S, ki ima 310 kilovatov in od 0 do 100 kilometrov na uro pospeši v 4,1 sekunde. Prenovljeni CLA bo na slovenske ceste zapeljal v drugi polovici letošnjega leta.

