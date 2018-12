Nov ali rabljen Volkswagen Passat je tekmecem za zgled

Oglasno sporočilo

V letošnjem maju je minilo že 45 let od prve predstavitve Volkswagnovega modela Passat, avtomobila, ki je poskrbel za dokončni preboj te avtomobilske znamke v evropskem srednjem razredu. Uspeh modela Passat ni nekaj samoumevnega, predstavlja pa predvsem posledico kontinuiranega nemškega razvoja in truda pri desetih modelnih generacijah, kjer so s konstantnimi izboljšavami dosegli današnjo raven varnosti, udobja in kakovosti, ki ga pri drugihavtomobilskih znamkah v tem segmentu težko dosegajo, zato Volkswagnov Passat ostaja merilo za vse proizvajalce avtomobilov, ki želijo resno nastopiti v evropskem srednjem razredu.

Novi Volkswagen Passat je še večji in še lepši

Aktualni Passat se je občinstvu prvič predstavil leta 2014. Avtomobil je nižji in daljši od svojega predhodnika, to pa ugodno vpliva predvsem na odmerjen prostor v notranjosti potniške kabine, kjer največje povečanje občutijo zadnji potniki, sploh v predelu kolen. Čeprav se je Passatova širina v osmi generaciji povečala za samo en centimeter, deluje avtomobil na račun optično povečane širine še bolj skladno kot predstavniki prejšnje generacije. Lahko celo rečemo, da premore veliko več limuzinske elegance, ki je bila prej rezervirana samo za kupce Passata CC. Kupci Passata so deležni tudi vgradnje zmogljivih LED-žarometov. Vse izvedbe modela Passat imajo zadnje LED-luči z zanimivim grafičnim prikazom delovanja smernikov in zavornih luči.

Dimenzije Dolžina Širina Višina Medosna razdalja Prtljažni prostor S podrto klopjo Volkswagen Passat 4767 mm 1832 mm 1476 mm 2786 mm 586 litrov 1152 litrov Volkswagen Passat Variant 4767 mm 1832 mm 1516 mm 2786 mm 650 litrov 1780 litrov Volkswagen Passat Alltrack 4777 mm 1832 mm 1530 mm 2789 mm 639 litrov 1769 litrov

Nakup rabljenega vozila Volkswagen Passat

Prednosti Volkswagen Passata so med drugim tudi elegantna zunanjost, prostorna, udobna in lepo oblikovana notranjost ter sproščujoča vožnja, ki jo Passat ponuja - zaradi teh lastnosti je Volkswagen Passat tekmec tudi avtomobilom iz višjih cenovnih razredov. Primeren je za vsakogar, saj zaradi velikega števila na trgu rabljenih vozil lahko vsakdo najde Passata po svojih željah glede na ceno in opremo.

Pri Porsche Inter Auto d.o.o. vam ponujamo nove in tudi rabljene avtomobile z znanim poreklom, poleg tega pa še kakovostno vzdrževanje z usposobljenimi servisnimi storitvami in originalnimi rezervnimi deli. Zraven vam nudimo mnoga jamstva in garancije, s katerimi se zavežemo, da bo vaš jekleni konjiček deloval še dolgo časa. Z vami smo skozi celoten proces - od registracije pa do servisa. V vseh naših poslovalnicah lahko najdete rabljena vozila Volkswagen, rabljena vozila Audi, rabljena vozila Škoda, rabljena vozila SEAT in rabljena vozila Porsche, kot tudi mnoge druge znamke. Pri Porsche Inter Auto d.o.o. smo za kupce rabljenih vozil ustvarili tudi posebno blagovno znamko "Das WeltAuto". Pri nas imamo pripravljeno ponudbo rabljenih vozil s podrobno proučenim ozadjem, ki so večinoma slovenskega porekla. Poleg tega so takšna rabljena vozila dobro vzdrževana, natančno pregledana in posledično tudi varna, saj kontrolni pregled rabljenega avtomobila vsebuje vse od vizualnega pregleda do pregleda tehničnih sklopov in karoserije, ki ga opravijo naši visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki. V roke vam tako predajo skrbno pregledano in vzdrževano rabljeno vozilo z dejanskim stanjem prevoženih kilometrov. Za vsa vozila pod znamko Das WeltAuto vam ponujamo tudi 12-mesečno garancijo.

Bogato opremljen Volkswagen Passat 2018

Za model Passat so na voljo trije nivoji opreme: Trendline, Comfortline in Highline. Bogato opremljen je že osnovni Trendline; med drugim vsebuje tudi sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili. Od notranje opreme velja omeniti sprednji sredinski naslon za roke s predalom in sprednja sedeža z nastavljivo višino.

Osnovna oprema Volkswagen Passata vključuje tudi:

Keyless-Go (tipko za zagon in izklop motorja),

sistem za zaznavanje utrujenosti voznika,

funkcijo večnaletnega zaviranja,

prikaz prenizkega tlaka pnevmatik,

radio Composition Colour s 5-palčnim zaslonom na dotik,

napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth,

večfunkcijski prikazovalnik Plus,

dnevne luči,

asistenco za speljevanje navkreber,

funkcijo Auto Hold in

klimatsko napravo.

Poleg tega imajo vsi modeli vgrajen sistem start-stop in program za rekuperacijo. Še bolj izbrana je oprema izvedbe Comfortline, ki serijsko vključuje klimatsko napravo Climatronic s 3-conskim uravnavanjem temperature in tempomatom s samodejnim uravnavanjem razdalje (ACC). Najbolj bogato opremljena izvedba Highline pa poleg klasičnih elementov, kot je oblazinjenje iz alkantare in usnja, serijsko vključuje celo žaromete LED LOW.

Volkswagen Passat Alltrack je kos tako rekoč vsem terenom

Volkswagen je za vse, ki so v prostem času ali pa službeno veliko na poti in se s svojim avtomobilom ne vozijo le po asfaltnih cestah, razvil tudi trendovski Passat Alltrack. Ta model, ki je zasnovan na osnovi Passata Variant, z napredno vsestransko zasnovo zlahka vleče prikolice za čolne ali konje, suvereno premaguje tudi dolge relacije in se ponaša z optimalno povezljivostjo. Je prepričljiva sinteza karavana in vozila SUV, ki med drugim vzbuja pozornost z individualno oblikovanimi odbijači. Prostornina prtljažnika znaša 1.769 litrov, kar zadošča tudi za večje transportne naloge. Zaradi prilagoditev za terensko vožnjo je njegova karoserija nadvse vzdržljiva, njegov slog pa edinstven. Poseben program za terensko vožnjo, prilagojeno podvozje in stalni štirikolesni pogon zagotavljajo, da je Passat Alltrack suvereno kos tudi terenom, ki so sicer domena vozil SUV.

Na cesti se počutite kot doma - ne glede na to, ali izberete Passat TSI ali Passat TDI

Turbobencinski motor (TSI) in trije turbodizelski motorji (TDI) vsi izpolnjujejo določila emisijske stopnje Euro 6. Motor TSI razvije moč 162 kW (220 KM). Osnovni motor TDI razvije moč 110 kW (150 KM), sledita pa še dve izvedbi z močjo 140 kW (190 KM) in 176 kW (240 KM). Motor TDI z močjo 110 kW (150 KM) je na voljo s šeststopenjskim ročnim menjalnikom, vse druge različice pa so serijsko kombinirane s samodejnim menjalnikom z dvojno sklopko DSG. Za štirikolesni pogon 4MOTION velja, da je v običajnih pogojih gnana samo sprednja prema, saj je tako zagotovljena manjša poraba goriva. Takoj ko bi lahko prišlo do izgube vlečne sile, se v delčku sekunde dodatno zagotovi še brezstopenjski prenos na zadnjo premo. Funkcijo vzdolžne zapore opravlja sklopka Haldex, funkcijo prečnih zapor pa na vseh štirih kolesih elektronske zapore diferenciala (EDS), integrirane v elektronski stabilizacijski program (ESC). Passat Alltrack z motorjem TSI s 162 kW (220 KM) in motorjem TDI s 176 kW (240 KM) ima na obeh premah dodatno še funkcijo XDS+. Sistem, ki je za vse druge izvedbe Passata Alltrack na voljo kot dodatna oprema, izboljšuje krmilne lastnosti pri pospeševanju iz ovinka.

Volkswagen Passat s samodejnim menjalnikom DSG Poraba goriva Najvišja hitrost 0-100 km/h Bencin 2.0 TSI BMT 162kW (220KM) 6,2l/100km 246 km/h 6,7 s Dizel 2.0 TDI BMT 110kW (150KM) 4,5l/100km 218 km/h 8,7 s Dizel 2.0 TDI BMT 140kW (190KM) 5,0l/100km 230 km/h 7,5 s Dizel 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION 176kW (240KM) 5,5l/100km 240 km/h 6,1 s

Volkswagen Passat Alltrack se znajde v vseh situacijah

Passat Alltrack je serijsko opremljen s sistemom za izbiro voznega profila. Poleg že znanih profilov Eco, Comfort, Normal, Sport in Individual je samo pri tej modelski seriji v sistem dodatno integriran še profil Offroad. Ta ob pritisku na tipko vse relevantne vozne in asistenčne sisteme, podvozje ter krmiljenje motorja in menjalnika prilagodi tako, da so zagotovljene optimalne terenske zmogljivosti. Passat Alltrack je poleg tega tudi idealno vlečno vozilo. Manevriranje s prikolico bistveno poenostavlja nova asistenca Trailer Assist, ki med vzvratno vožnjo samodejno vrti volan. Volkswagen Passat Alltrack lahko služi za vzor tudi z izjemno široko paleto komfortnih, multimedijskih in asistenčnih sistemov.

Volkswagen Passat in Volkswagen Passat Variant 2018 sta med najvarnejšimi avtomobili

Tudi osma generacija Passata se uvršča med najvarnejše avtomobile na svetu. S tem odličnim rezultatom Passat sledi svojemu predhodniku, ki je bil z najvišjim številom zvezdic nazadnje ocenjen leta 2010. Passat je na široko zasnovanem preizkusu zaščite odraslih potnikov prejel 85 odstotkov od možnega števila točk. Tudi v prav tako pomembni kategoriji zaščita potnikov - otrok se je novi Passat odrezal odlično in je osvojil več kot 87 odstotkov možnih točk. Poleg tega so pri Passatu v kategoriji varnost pešcev ocenjevali konstrukcijske detajle, ki zmanjšujejo tveganje poškodb pri pešcih. Mednje denimo spada oblikovna zasnova odbijačev in pokrova motornega prostora. Pri NCAP-jevi oceni varnostnih sistemov so bili upoštevani tudi vzglavniki z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi, ki v primeru naleta od zadaj zmanjšujejo tveganje poškodb vratnih vretenc, ter opozorilniki za varnostne pasove na vseh sedežnih mestih. Pozitivno oceno je prejel tudi sistem za nadzor okolice Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili, ki je vključen v opremo od izvedbe Comfortline naprej in se uvršča v kategorijo varnostnih sistemov.

