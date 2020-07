Noro, kaj vse ponuja ta avtodom za 350 tisočakov #foto

Epidemija koronavirusa je dodobra spremenila potovalne navade ljudi po svetu in v Sloveniji, ki so počitnice v tujini zamenjali za popotovanja po domačih krajih. Proizvajalec avtodomov Concorde je z novim liner 990 GI poskrbel tudi za bogate popotnike, poleg polnega razkošja notranjosti pa ima ta avtodom zanimivo rešitev - v zadnjem delu je garaže, kjer je parkiran kar smart fortwo. Seveda je temu primerna tudi cena, zanj bo potrebno odšteti vsaj 350 tisoč evrov.

Concordov liner 990 GI sicer sloni na mercedesu atego, a so a v celoti predelali, mercedesov je ostal le volan in armaturna plošča. Ta razkošni dom na kolesih se lahko pohvali s posebno garažo, vgrajeno v zadek. Obstaja tudi dimenzijsko večja različica liner 1090 GI, kjer se v garažo lahko skrije še nekoliko večji mini cooper ali fiat 500.

Z dodatno maso se spopada zračno vzmetenje

Marsikdo se takoj vpraša, kako se avtodom obnaša na cesti, ko vanj nekdo zapelje avto z maso okoli ene tone. Očitno so se to vprašali tudi pri Concorde in našli rešitev v zračnem vzmetenju, ki poskrbi za nadzorovane gibe vzmetenja navzgor in navzdol, tudi med samo vožnjo.

Mislili so tudi na samo udobje med počitnikovanjem. Takoj pri vhodu je nameščen velik kavč v obliki črke L, ne manjka niti prav lična kuhinja z izvlečnimi predali in omarami. V njej najdemo tudi lijak iz nerjavečega jekla, hladilnik, kavni strroj, mikrovalovno in pomivalni stroj.

Kraljevska spalnica

Seveda v bivalnem prostoru ne manjka niti kraljevska spalnica z ogromno zakonsko posteljo. Ob njej je še razkošna kopalnica, opcijsko je tuš kabina lahko opremljena s prho kot v deževnem gozdu. Prav tako lahko kupec prilagodi videz, materiale in celo postavitev določenih elementov.

Avtodom poganja 7,7-litrski šestvaljni dizel z 220 kilovati, zanj pa boste v večini držav potrebovali še vozniško dovoljenje iz kamionskih kategorij. Na koncu se vse ustavi pri ceni - za osnovno različico liner 990 GI je potrebno pripraviti vsaj 350 tisoč evrov. Cena se seveda dviguje ob opcijskih dodatkih in se znatno zviša ob izbiri največjega liner 1090 GI.