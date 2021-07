Nora investicija Mercedesa: do 2030 želijo velike spremembe

Nemški Daimler bo do leta 2030 v razvoj lastne ponudbe električnih avtomobilov in proizvodnje baterij namenil vrtoglavih 40 milijard evrov. Prvi cilj je ujeti v elektromobilnosti vodilno Teslo, nato razviti še lastne platforme in v Evropi odpreti vsaj štiri tovarne za baterije.

Evropa se pripravlja na bolj ali manj celovit prehod na nova električna vozila. Leta 2030 ali 2035 je mnogo znamk že napovedalo večino ali popolno prodajo le še novih avtomobilov z elektromotorjem. Pri nemškem koncernu Daimler so predstavili svoje načrte. Do leta 2030 nameravajo izdelati tri nove platforme električnih vozil in odpreti osem tovarn za izdelavo baterij. Do leta 2030 nameravajo v lastni razvoj elektromobilnosti vložiti 40 milijard evrov.

“Konec desetletja bomo sposobni popolnega prehoda na elektromotorje in to v tam, kjer bo trg to dopuščal,” so nekoliko skrivnosti Nemci. To namreč pomeni, da bodo še naprej izdelovali tudi klasične motorje z notranjim izgorevanjem. In to dokler bo za posamezne segmente vozil potrebno.

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes razvija avtomobil z oznako EQXX, ki bi imel doseg več kot tisoč kilometrov in ki bi na sto kilometrov porabil manj kot deset kilovatnih ur električne energije. To vozilo bodo predstavili prihodnje leto, glavne tehnološke novosti pa nato izkoristili pri napovedanih treh platformah. Tri namenske električne platforme bodo: MB.EA za srednje velike in velike osebne avtomobila, nato AMG.EA za visokozmogljive električne avtomobile oddelka AMG in še VAN.EA za potniške kombije in lahka gospodarska vozila.

Štiri tovarne za baterije bodo v Evropi

Obenem za leto 2025 predvidevajo, da bodo električni in priključno hibridni avtomobili predstavljali že več kot polovico prodaje vseh novih mercedesov. Še nedavno so ta mejnik pričakovali šele za leto 2030.

Od osmih napovedanih tovarn za baterije bodo štiri postavili v Evropi. Čez dve leti bo v Nemčiji (Kuppenheim) začel delovati tudi center za reciklažo baterij.

Daimler seveda ni edini avtomobilski proizvajalec s takimi načrti. Skupina Stellantis je do leta 2025 napovedala naložbo v višini 30 milijard evrov. Evropska komisija je nedavno za leto 2035 predlagala konec prodaje novih bencinskih, dizelskih in hibridnih avtomobilov - o predlogu mora glasovati še Evropski parlament.