Niso dobili rdeče luči, ta Rus se je umaknil sam

Haasov dirkalnik brez ruskih pokroviteljev. Foto: Reuters Pretekli konec tedna se je med zaostrovanjem krize v Ukrajini že oglasil najboljši ruski voznik relija Aleksej Lukjanuk, ki je izrazil obžalovanje glede dogajanja v Ukrajini in je samodejno zaustavil svoje športne aktivnosti v tej sezoni. Lukjanuk je dvakratni evropski prvak v reliju.

We do not need war. We are for sport, friendship and peace. I have Ukrainian family name, though live in Russia. My co-driver’s wife is half Ukrainian with relatives there. We’ve got a question on one of the forums, if we plan any participation. pic.twitter.com/2IuzcsrZu4