Nič več VW golf: Evropa ima novega prvaka #video

Po 15 letih se je z evropskega avtomobilskega prestola umaknil volkswagen golf. Najbolje prodajani avtomobili v Evropi so bili lani peugeot 208, dacia sandero in volkswagen T-roc.

Na prodajo novih avtomobilov v Evropi je lani še naprej močno vplivala kriza z omejenimi dobavami določenih sestavnih delov, predvsem polprevodnikov. V Evropi so tako lani prodali 11,3 milijona novih avtomobilov, kar je bil najnižji izkupiček po letu 1985 in 29 odstotkov manj kot v letu 2019.

Težave z dobavami sestavnih delov in s tem omejeno proizvodnjo so vplivale na mnoge proizvajalce. Med temi je bil tudi Volkswagen, ki mu je v primerjavi z letom 2021 lani prodaja oziroma proizvodnja upadla za 6,8 odstotka. Prvič po letu 2007 so izgubili mesto na vrhu najbolje prodajanih posameznih avtomobilov. Petnajst let je to mesto držal golf, ki je lansko leto končal na petem mestu.

Dacia sandero je Renaultov clio ugnala za skoraj 57 tisoč prodanih primerkov. Foto: Gašper Pirman

Opazen je tudi zdrs renault clia s predlanskega četrtega na le še deseto mesto. Tudi pri Renaultu so se spopadali z omejitvami v proizvodnji, očitno pa so določene prioritete pri sestavnih delih namenili tudi znamki Dacia.

Njihov sandero je lansko leto končal kot drugi najbolje prodajani avtomobil v Evropi, v prvo deseterico se je prebil tudi duster. Dacii je uspelo prodati več kot 200 tisoč sanderov. Uspešnejši je bil le še peugeot 208, ki pa je dosegel rekordni izkupiček 206 tisoč prodanih primerkov. V primerjavi z letom 2021 je Peugeot prodajo dvestoosmice povečal za pet odstotkov. Peugeot je prodal skoraj 30 tisoč več dvestoosmic kot Volkswagen golfov.

Deset najbolje prodajanih avtomobilov v Evropi:

prodaja 2022 razlika 2022-2021 1. Peugeot 208 206.816 + 5 % 2. Dacia Sandero 200.550 + 1 % 3. Volkswagen T-roc 181.153 - 3 % 4. Fiat 500 179.863 + 3 % 5. Volkswagen Golf 177.203 - 14 % 6. Toyota Yaris 175.713 - 4 % 7. Oipel Corsa 164.358 - 9 % 8. Hyundai Tucson 150.803 + 1 % 9. Dacia Duster 149.648 + 2 % 10. Renault Clio 143.561 - 27 %

vir: JATO Dynamics