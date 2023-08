Nič več strahu za voznike? Kitajci obljubili veliko novost.

LFP je kratica za litijeve železno-fosfatne baterije, ki prinašajo nekaj drugačnih lastnosti kot trenutno najbolj razširjene litij-ionske baterije. Baterije LFP smo nedavno preizkušali v tesli model Y z osnovno specifikacijo standard range. Pri Tesli ima baterija LFP 10 voltov nižjo napetost kot litij-ionska.

Tehnološki preboj pod imenom shenxen?

Kitajska družba CATL je med proizvajalci baterij LFP, zdaj pa so na osnovi te tehnologije izdelali nov tip baterije z oznako shenxing. Velikoserijska proizvodnja te baterije se bo začela proti koncu leta, prvi električni avtomobili, opremljeni s to baterijo, pa bodo na ceste pripeljali v prvih mesecih prihodnjega leta.

CATL je vodilni proizvajalec baterij za avtomobile. Med največjimi odjemalci je Tesla, a njihove baterije uporabljajo tudi evropski proizvajalci, kot je Peugeot. Prvi tekmec za CATL je kitajski BYD, ki vse baterije izdela samostojno in je z rastjo prodaje svojih avtomobilov posledično tudi zarezal v tržni delež CATL na globalnem trgu električnih avtomobilov.

Foto: CATL

Foto: CATL

Za baterijo z imenom shenxing napovedujejo polnjenje za doseg 400 kilometrov v desetih minutah. Doseg avtomobila s tako baterijo bi lahko znašal celo okrog 700 kilometrov. Pri CATL so zato prepričani, da shenxing prinaša velik tehnološki preboj v svet električnih avtomobilov, da predstavlja tudi najboljši izkoristek tehnologije LFP do zdaj in da bo pomembno prispevala k manjši bojazni glede dosega električnih avtomobilov v javnosti.

Pri sobni temperaturi bi se lahko baterija do 80 odstotkov napolnila v desetih minutah. Tudi pri temperaturah okrog deset stopinj pod lediščem naj bi polnjenje od nič do 80 odstotkov trajalo le 30 minut, kar kaže odpornost baterije proti nizkim zimskim temperaturam.