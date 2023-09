"Ni več poti nazaj!" Nissanov drzen načrt za Evropo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nissan se je pridružil avtomobilskim proizvajalcem, ki se bodo v Evropi povsem zavezali električnim avtomobilom. Do leta 2030 bo Nissan iz prodaje umaknil vse modele s klasičnimi motorji. To je skladno z ambicijami Renaulta, enako tudi Forda, Volva in celotnega Stellantisovega koncerna. "Ni več poti nazaj," pravi Makoto Uchida, izvršni direktor Nissana.

Enega od dveh že potrjenih električnih avtomobilov za Evropo bo Nissan izdeloval v britanskem Sunderlandu.

Nissan je bil z leafom med pionirji elektromobilnosti. Foto: Gregor Pavšič

Nissan je bil z modelom leaf med pionirji električnih avtomobilov, a je pozneje to začetno prednost izgubil. Leaf danes tehnološko ni več na ravni konkurenčnih avtomobilov, tudi modelov ariya je na cestah malo - v Sloveniji tega električnega športnega terenca sploh še ne prodajajo.

Nissan je vzporedno sicer elektrificiral svoje avtomobile, ki so vpeljali zanimivo in učinkovito različico hibridnega pogona. Pri tem kolesa ves čas poganja elektromotor, energijo pa zagotavlja bencinski motor. Pri Nissanu poudarjajo, da bodo imeli njihovi elektrificirani pogoni ob koncu fiskalnega leta (konec marca) v Evropi že 98-odstotni delež.

Naslednik micre na cestah čez tri leta

Nissan je ob predstavitvi te strategije razkril tudi koncept novega avtomobila, ki bolj ali manj neposredno napoveduje naslednika modela micra. Koncept je še najbolj podoben pravemu malemu dirkalniku, serijski avtomobil, ki na ceste prihaja leta 2026, bo oblikovan precej manj drzno in futuristično.

Nova micra, imena pri Nissanu sicer še niso potrdili, si bo osnovo delila z novim renaultom 5. To prinaša večvodilno zadnjo premo, učinkovitejši motor in tudi baterijski del vozila. Oblikovno se bo Nissanov malček vseeno razlikoval od električne "petke" in bo udejanjal Nissanov nov oblikovalski jezik.

Uchida je izpostavil vse številčnejšo konkurenco, še posebej tisto iz Kitajske. "Napredovali so precej hitreje od pričakovanj," meni Uchida.